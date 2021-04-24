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Общество24 апреля 2021 7:00

Ажиотаж, да не наш: за год в Томской области аренда дачи стала дешевле на 6,4%

В среднем по России снять «домик в деревне» можно за 34 тыс. рублей в месяц
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Возможность провести лето вдали от городского шума выглядит заманчиво, независимо от пандемии.

Возможность провести лето вдали от городского шума выглядит заманчиво, независимо от пандемии.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С апреля 2020-го по апрель 2021-го в среднем по стране аренда дачи подорожала на 2,5%. Такой вывод сделали специалисты федерального портала «Мир квартир» по итогам исследования рынка недвижимости в 65 регионах России. При этом в Томской области за год арендная плата снизилась на 6,4% – до 33 065 руб.

Спрос – от Москвы до самых до окраин

Сама природа распорядилась так, что пик аренды дач (впрочем, как и покупки) приходится на весну. Кстати, специалисты советуют: присматривать дом за городом лучше в период половодья, так как можно оценить все минусы участка – затапливает ли его водой, как быстро она уходит, не заливает ли подвал…

Начало просмотров зависит от погоды, поэтому в одних регионах горожане уже в марте начинают поиски подходящего варианта, а в других – как в Томске, например, – лучше подождать до апреля-мая.

После ажиотажного спроса, возникшего в 2020-м на фоне разгула коронавируса, в нынешнем году жители городов несколько успокоились. Однако возможность провести лето вдали от пробок, шума и суеты выглядит заманчиво, независимо от прогнозов развития пандемии.

По этой причине, как следует из исследования портала «Мир квартир», в двух третях российских регионов аренда дач подорожала. В среднем по стране снять на месяц дачный домик обойдется в 34 тыс. рублей.

Наиболее дорогие дачи ожидаемо находятся в Московской области – в среднем по 61,5 тыс. руб./мес. Летний отдых за городом недешево будет стоить жителям Москвы, Приморского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Крыма и Севастополя (около 47 тыс. руб./мес.), а также Якутии и Хабаровского края.

Самые дешевые домики предлагаются дачникам, в частности, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии (примерно 11-12 тыс. руб./мес.), Адыгее и Чечне, Бурятии и Чувашии. Среди сибирских регионов по дешевизне дач в лидерах Республика Хакасия и Кемеровская область (немногим более 20 тыс. руб./мес.). Кстати, за год там произошло и самое заметное снижение стоимости аренды – соответственно на 9,7% и 13,2%.

Отметим: эксперты приводят стоимость аренды среднестатистической дачи, а не загородного дворца.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В деревню, к тетке, в глушь… На дачу!

Что касается динамики арендных ставок, то в 41 регионе они выросли, а в 24-х упали, констатируют эксперты. Больше всего с апреля по апрель

подорожали сезонные загородные дома в Крыму (+15,3%), Кабардино-Балкарии, Севастополе, Нижегородской и Калининградской областях, в Чечне, Ленинградской, Саратовской и Курской областях, в Татарстане.

– В основном поднялись ценники в приморских и приволжских областях и республиках, так как на побережье моря и крупных рек дачи пользуются повышенным спросом и сдаются особенно дорого, – комментируют аналитики портала «Мир квартир». – В некоторых регионах рост ставок объясняется эффектом низкой базы, то есть дешевизной изначального предложения.

Возвращаясь к сибирским городам, ситуация с дачной арендой там неоднородная. Дороже всего снять дом для загородного времяпрепровождения в Красноярском крае – в среднем 38 620 руб. в месяц, при этом стоимость за год чуть повысилась. В Новосибирской области арендная плата выросла на 3,9% – до 37 528 руб./мес. Зато в Омской и Иркутской областях цены снизились на 4,7% и 5,7% соответственно – до 36 480 и 29 366 руб.

Как уже сказано, в апреле дачи по России стали сдаваться в среднем на 2,5% дороже, чем 12 месяцев назад. Ну а к лету специалисты прогнозируют рост цен еще процентов на пять.

– Год назад мы делали такое же исследование, и тогда прирост был 6,2%. Но в 2020 году остро стоял вопрос самоизоляции, люди стремились вырваться из квартир на природу. В этом сезоне этого фактора нет, но путешествия за границу по-прежнему ограничены, так что вопрос аренды дач весьма актуален, – поясняет портал «Мир квартир». – Многие арендаторы прошлого года, которым понравилось такое времяпровождение, повторят свой опыт и этим летом. Кроме того, многие арендодатели, наблюдая арендный бум прошлого года, хорошо подготовились к сезону-2021, оборудовав свои дома городскими удобствами, и теперь выставляют более высокие ценники.

Если к даче ведет мало-мальски проезжая дорога, можно смело запрашивать высокую арендную плату.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Дачный минимум: вода, туалет, Интернет

Если в прошлом году из-за режима самоизоляции в ход шел любой «домик в деревне», то нынче клиенты стали разборчивее. Что предпринять хозяевам, чтобы сдать дачу быстро и выгодно, рассказала «Российская газета».

Обычно загородные дома арендуют на сезон – с мая по октябрь. Раньше подавляющее большинство арендаторов искали относительно новые дома со всеми удобствами в 50-километровой зоне от крупных городов. Сегодня своего клиента может найти даже бревенчатый деревенский дом. Но при всех плюсах не стоит покупать дачу специально для аренды: срок окупаемости слишком велик, а загородный ажиотаж может быстро закончиться.

При сдаче дома в аренду важно преподнести его в выгодном свете. Есть естественные плюсы объекта, к примеру, хорошее расположение. Если решаете, что отремонтировать, сделайте выбор в пользу коммуникаций. Сантехника, горячая вода и свет помогут найти состоятельных клиентов. Не последнюю роль сыграет наличие Интернета.

Загородная недвижимость часто отпугивает арендатора своим потертым видом. Самое время вооружиться кисточкой, валиком и покрасить все, что требует обновления. Освежить интерьер без ремонта позволяет текстиль; хорошим вложением будет и покупка посуды, пусть недорогой.

Оборудуйте удобные места для отдыха на свежем воздухе. Это могут быть столик с парой стульев среди деревьев, гамак, зона барбекю с пнями-сиденьями и самым простым мангалом.

Не делайте слишком больших вложений в загородный дом за один сезон. Эти платежи не должны превышать дохода от аренды за один-три месяца. Невозможно сделать все за один раз и не тратиться на дачу долгие годы.

И наконец: ответственность за поломки следует внести в договор при любом сроке найма, пишет «РГ». Также будет не лишним прописать в нем не только мебель и технику, но и техническое оборудование (котлы, насосы). Установите страховой депозит или застрахуйте имущество. И тогда можете смело сдавать свой домик – как минимум средняя стоимость аренды по региону вам обеспечена.

Увы, далеко не у каждого городского ребенка есть добрая бабушка с уютным «домиком в деревне».

Фото: Евгения ГУСЕВА

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