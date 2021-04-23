Коронавирус в Томске, последние новости 23 апреля 2021 года: за сутки выздоровело 25 жителей

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 013 человек.

23 апреля в Томской области общее число заболевших составило 31 952 человека. За сутки было выявлено 24 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 013, число умерших – 386.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 28,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,18.

В коечном фонде свободно 28,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,18.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,7.

В ближайшие две недели в Томскую область поступит еще 24 070 доз вакцины от СOVID-19, в том числе 7 290 доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научно-исследовательским институтом вирусных инфекций «Вектор». Об этом сообщил облздрав.

- «ЭпиВакКорона», как и «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) является двухкомпонентной вакциной, препарат вводится дважды с интервалом в 21 день, - отметили эксперты.

В ближайшие две недели в Томскую область поступит еще 24 070 доз вакцины от СOVID-19, сообщил оперштаб.

Статистика вакцинации от коронавируса в Томской области в настоящий момент выглядит сейчас следующим образом.

В Томской области первым компонентом вакцины привились 66 191 человек, 39 483 завершили иммунизацию, поставив два компонента.

В муниципалитетах прививку поставили (первый/второй компонент): Александровский район (816/500), Асиновский район (1905/1270), Бакчарский район и Кедровый (998/572), Верхнекетский район (1405/935), Зырянский район (832/460), Каргасокский район (1872/1082), Кожевниковский район (1110/678), Колпашевский район (3175/2312), Кривошеинский район (1059/668), Молчановский район (1294/793), Парабельский район (1313/864), Первомайский район (1279/740), Стрежевой (1962/1467), Тегульдетский район (587/400), Томский район (4778/2634), Чаинский район (1002/632), Шегарский район (1607/1059), Северск (8007/3669), Томск (31190/18748).

Добавим, вакцинация от новой коронавирусной инфекции в регионе продолжается.