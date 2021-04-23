Культурная афиша Томска: куда сходить в выходные 24-25 апреля

«КП-Томск» подскажет, чем заняться томичам в выходные.

Как интересно провести этот Weekend? Все самые интересные места, куда пойти в эти выходные в Томске: с друзьями, с детьми, с девушкой или одному. «КП-Томск» подскажет, чем заняться томичам в выходные.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

В субботу, 24 апреля, томичи могут присоединиться к всероссийскому субботнику и навести порядок на общественных территориях города.

В 10:00 можно принять участие в уборке Буфф-сада, Лагерного сада, сквера «Семейные узы» (ул. Шевченко, 20), Пушкинского сквера, сквера Воинам-интернационалистам, Березовой рощи (ул. Карла Ильмера), сквера на Кузнечном взвозе (рядом с домами №№ 1-3), территорий по ул. Крымской, 43 и пр. Ленина, 162. В 14:30 уборка пройдет на пересечении ул. Белинского и Вершинина, а также на набережной р. Томи. Кроме того, жители города проведут субботники и во дворах жилых домов.

«МИСТИКА ДОМА РОМАНОВЫХ»

В субботу, 24 апреля с 17:00 до 18:30, «Первое Экскурсионное Бюро» приглашает томичей на одну из самых загадочных и мистических экскурсий, во время которой помогут разобраться в мистических совпадениях в истории Томска и Дома Романовых.

Что значит для Томска и Династии Романовых високосный год Дракона? Какие события 1868 года связали наш город и династию Романовых? Сколько же в Томске побывало представителей Дома Романовых? Почему в Томске (как ни в одном другом городе) так много мест, названных в честь детей и близких родственников Николая Александровича Романова? В истории Дома Романовых есть главные тайны и загадки, связывающие Романовых с Томском…

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ ПЕРВОЙ УЛИЦЫ ТОМСКА»

В субботу, 24 апреля в 14.00 музей истории Томска приглашает на пешеходную экскурсию «Тайны и легенды первой улицы Томска». Во время прогулки экскурсантам откроются тайны и легенды улицы Бакунина, связанные с памятниками, домами и с судьбами жителей первой улицы города. Томские улицы хранят в себе множество тайн и легенд о судьбах людей, их населявших. Имена разных людей переплелись в городе в прочный узел, который и составил его историю. Ссыльные декабристы, поляки-католики, путешественники, первооткрыватели, торговцы – все они, так или иначе, повлияли на образ и судьбу нашего города.

СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ. НОВАЯ ЖИЗНЬ

24, апреля, Томский областной краеведческий музей приглашает на реэкспозицию известной выставки о переселенцах в Сибирь. Главные герои проекта – простые сибиряки, наши предки. Большая часть современных жителей Сибири – потомки переселенцев.

«Новая жизнь. Сибиряки вольные и невольные» - новое прочтение выставки. Вы увидите еще больше подлинных предметов крестьянского быта и еще больше личных историй. На открытии для вас проведет авторскую экскурсию куратор выставки Татьяна Назаренко, а также вы увидите сцену из жизни переселенцев.

«ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»

В воскресенье, 25 апреля, в 18.00 томичей приглашает театр драмы на удивительный спектакль «Визит старой дамы». Эта история о небольшом немецком городке… Гюллен – на грани разорения: жители прозябают в нищете, работу найти почти невозможно. Все теряются в догадках, как и чем можно спасти город. И тут в Гюллен приезжает одна из богатейших женщин мира – Клара Цаханассьян. Клара провела в Гюллене детство и юность, и горожане надеются, что она спасет родной город от окончательного разорения. И миллиардерша готова прийти им на помощь.

Клара предлагает городу безумную сделку: она готова подарить миллиард в обмен на жизнь одного из горожан – Альфреда Илла. В юности он был ее возлюбленным, а потом жестоко предал девушку. Разумеется, гюлленцы шокированы таким предложением. Но Клара уверена – нужно лишь немного подождать – и горожане убьют Илла…

ПУТЕШЕСТВИЕ С КУКЛАМИ

В воскресенье, 25 апреля, в 11.00 театр «Скоморох» им. Виндермана предлагает маленьким томичам познакомиться с особенностями театра кукол в любом уголке Земли, не выходя из зрительного зала.

Полюбившийся зрителям всех возрастов спектакль в увлекательной форме путешествия расскажет и покажет, чем отличается марионетка от паркетной куклы, как при помощи простой перчатки показать интересную сценку и что такое мамулэнги! Традиционные сюжеты, красочные разнообразные куклы и добрый юмор привлекут не только детей, но и взрослых.

С НЕЗНАЙКОЙ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОХОД

25 апреля, в 10.00 и 12.00 часов юных томичей и их родителей приглашают на концерт проекта «Филармония детям». Вместе с Незнайкой зрители отправятся в музыкальный поход. Ведь детство - это радость открытия огромного прекрасного мира. Вместе путешественники будут узнавать «Правила жизни». Они отправятся в гости к лесу, речке, облакам, зверям. В гости к МИРУ, который надо беречь и охранять от небрежного, невнимательного, разрушительного прикосновения. Земля – наш Дом. Пусть всем его жителям – людям, птицам, деревьям и цветам – будет в нем тепло и уютно.