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Здоровье19 апреля 2021 21:00

Коронавирус в Томске, последние новости 19 апреля 2021 года: за сутки выздоровело 25 жителей

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 19 апреля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 19 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет на сегодняшний день 30 914.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 19 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет на сегодняшний день 30 914.

19 апреля в Томской области общее число заболевших составило 31 847 человек. За сутки было выявлено 22 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 19 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 30 914, число умерших – 382.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 32 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92.

В коечном фонде свободно 32 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,2.

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