Гордума Томска впервые не приняла отчет мэра за минувший год

Если отчет два года подряд получает неудовлетворительную оценку, то это грозит отставкой градоначальника.

В пятницу, 16 апреля, депутаты гордумы Томска на внеочередном заседании большинством голосов отказались принять отчет администрации города об итогах работы за 2020 год, сообщил корреспондент «Комсомолки».

Ранее, случаев, когда депутаты гордумы не приняли отчет мэра, в Томске еще не было. За принятие документа проголосовали 13 депутатов, против - 21, и двое воздержались. Всего депутатов в гордуме седьмого созыва – 37.

Отчет о работе временно отстраненного от должности главы города Ивана Кляйна, задержанного по обвинению в коррупции, представил его заместитель, и.о. главы города Михаил Ратнер.

Отчет представил и.о. главы города Михаил Ратнер.

Он также ответил на вопросы депутатов и томичей. Во время обсуждений представители партий ЛДПР, «Яблока» и КПРФ, а также независимые депутаты в лице главы «Штаба Навального» выступили с критикой отчета и решили проголосовать против его принятия.

Отдельным вопросом на голосование было вынесено предложение о непринятии отчета администрации города. В итоге депутаты проголосовали следующим образом: за - 22, против - 14, и один воздержался.

Выступление с отчетом мэра проходит ежегодно. Сегодня оно было посвящено финансово-экономическим итогам, реализации национальных проектов и выполнению социальных обязательств. Если отчет два года подряд получает неудовлетворительную оценку, то это грозит отставкой градоначальника.

Комментируя итоги собрания, Михаил Ратнер отметил, что решение части депутатов политически мотивировано и связано с предстоящими выборами в региональный и федеральный парламенты, которые пройдут уже в сентябре.

- Прозвучало немало конструктивной критики в адрес администрации и отдельных ее представителей. Мы это учтем в нашей дальнейшей работе. Никаких иллюзий относительно того, что у нас в городе все замечательно, не было и нет. Проблем много и все они требуют решения, при всей ограниченности имеющихся в нашем распоряжении ресурсов. Настрой рабочий, - добавил Ратнер.