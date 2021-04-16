Куда сходить в Томске в выходные 17-18 апреля

Среди множества событий вы наверняка наткнетесь на рецепт выходного, который подойдет именно вам, вашей семье и друзьям.

Даже если работа - это ваше призвание, отдых является жизненной необходимостью. Как бы для вас не были важны деловые планы и рабочие обязанности, без перерыва вы рискуете сгореть на производстве и, в конечном итоге, потеряете вкус к каждодневной деятельности. А потому - будни буднями, но не забудьте провести выходные насыщенно и с пользой. Суббота и воскресенье - дни, которые можно без зазрения совести посвятить себе, любимому (или любимой). Такую возможность нельзя упускать! Поэтому присмотритесь внимательнее к рекомендациям «Комсомолки». Среди множества событий вы наверняка наткнетесь на рецепт выходного, который подойдет именно вам, вашей семье и друзьям.

«ТАЙНА СТАРЦА ФЕОДОРА КОЗЬМИЧА» (12+)

Музей истории Томска приглашает в субботу, 17 апреля в 14.00 на пешеходную экскурсию «ТАЙНА СТАРЦА ФЕОДОРА КОЗЬМИЧА».

Город Томск известен не только первым университетом в Сибири и деревянным зодчеством, но и интересными историческими персонами. Такой является и дивный старец Феодор Козьмич Козьмин, который появился в Томской губернии в середине XIX века и изумлял своим внешним видом, манерами и умением найти подход к любому человеку, наставить его на путь истинный, приободрить и от болезни исцелить. Кто он был на самом деле? Как он появился в Томске? За какие заслуги его назвали святым? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на экскурсии.

«НЕПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ»

В четверг, 15 апреля, в Томском художественном музее состоялось открытие уникальной выставки новосибирской художницы Елены Третьяковой «Непионерские лагеря». У томичей есть возможность посетить этот проект до 30 мая. Грядущие выходные 17 и 18 апреля - самое время проникнуться историей и культурой.

Автор представит 16 графических листов и несколько инсталляций, которые создают особую атмосферу и погружают зрителя в страшное военное время.

Данный проект - дань глубокого уважения стойкости и мужеству людей, их безграничной внутренней силе и порядочности.

Серия «Непионерские лагеря» разбита на четыре части: «Страх» (Оккупация), «Бессилие» (Угон мирного населения в фашистские концлагеря, гетто и места принудительного заключения), «Ад» (Фашистские концентрационные лагеря), «Рай» (Освобождение). В каждой части соответственно по четыре работы.

«ИСТОРИИ ПОБЕДЫ»

У томичей также есть возможность до 30 апреля посетить библиотеку имени А.С. Пушкина. В выставочном зале Пушкинки открылась фотовыставка памятных монет «Истории Победы», предоставленная Томским отделением Банка России. В экспозиции – 19 стендов с увеличенными высококачественными фотоизображениями российских памятных монет из драгоценных металлов, посвященных 75-летней годовщине Великой Победы. Представленные экспонаты – изображения монет Банка России. Изображения сопровождаются описанием интересных фактов о Великой Отечественной войне, Победе, истории освобождения городов и создании орденов.

«ИСКПЕДИЦИЯ К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ» (3+)

В субботу, 17 апреля в 16.00, в зрелищном центре «Аэлита» пройдет новый детский спектакль театра «ЛЕС».

«Искпедиция к Северному Полюсу» – интерактивный спектакль по мотивам произведения Алана Милна и пересказа Бориса Заходера «Винни-Пух и все все все» для детей дошкольного возраста и их родителей.

А именно, по главе восьмой, в которой Кристофер Робин организует «Искпедицию» к Северному Полюсу. Премьера спектакля будет проходить в танцевальном зале зрелищного центра Аэлита. Зрители размещаются на подушках, поэтому всем нужно будет разуться.

По словам режиссера спектакля Натальи Банниковой, объявляется набор бравых и робких, маленьких и крупных, бдительных и засонь, безобразников и кротких, громких и молчунов, юрких и меланхоличных, послушных и невыносимых, упорных и беззаботных, всяких разных в команду участников Искпедиции.

«КАК Я СТАЛ…»

В воскресенье, 18 апреля, в 18.00 Тюз приглашает томичей на спектакль по пьесе молодого драматурга Ярославы Пулинович «Как я стал…" Она написана, как пишут дневник – от первого лица, откровенно, не стесняясь и не подбирая фраз. Оказавшись в зрительном зале, по воле мощного реалистичного текста зритель становится пятым действующим лицом – тем самым дневником, которому главный персонаж Саша доверяет свои воспоминания о произошедшем.

В красноречивом многоточии – его бескомпромиссная юношеская влюбленность (или любовь?), предательство и импульсивные поступки, грезы, и… цепочка событий от случайной встречи до настоящей жизненной трагедии.

В жанре «честности» современная драматургия говорит о поколении, оставляющем свои исторические «следы» уже в 2000-х. Без назиданий, без воссоздания обязательных, а вернее привычных образов «добра» и «зла».

«ТОМЬ» ПРОТИВ «ВЕЛЕСА»

В субботу, 17 апреля, в 16:00 футбольный клуб «Томь» проведет домашний матч с московским «Велесом». Матч 37-го тура ОЛИМП-ФНЛ пройдет на стадионе «Труд».

Фото: Ксения Высотина

АМЕЛИ

В воскресенье, 18 апреля, в 18:00 Драматический театр приглашает томичей на спектакль «Амели».

В истории маленькой девочки Амели - дочери бельгийского дипломата, детство которой проходило в Японии, - вы узнаете перипетии собственной жизни в разные периоды становления: от равнодушия к миру до неожиданного пробуждения жизненной энергии, обретения речи, познания всего окружающего, столкновения с добром и злом.

Все происходящее с маленьким ребенком в спектакле, поставленном Александром Огаревым, рассказывается и показывается словом, пластикой, танцами, неожиданными декорациями, в которых используются новейшие технологии, экзотическими мотивами Японии, а главное – человеческими чувствами и страстями, которые очень похожи в любом возрасте.

ВОЗДУШНЫЕ ПРИЗРАКИ

В субботу. 17 апреля, в 15:00 Томский планетарий приглашает на увлекательное полнокупольное путешествие в мир загадочных воздушных призраков, которое поможет прикоснуться к тайнам их происхождения.

Томичам расскажут где и при каких обстоятельствах можно встретиться с брокенским призраком и летучим голландцем, как образуются миражи, гало, венцы. Зрителей ждут удивительные оптические явления на куполе планетария с эффектом присутствия!