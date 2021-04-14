Малая доля: Томская область на 40-м месте по числу занятых в предпринимательстве

Малый бизнес особенно чувствителен к любым экономическим потрясениям, считают аналитики. Фото: Ксения Высотина

Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый и средний бизнес стали Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская, Нижегородская области и Москва. Как показало исследование РИА Новости, в каждом из этих регионов в предпринимательстве занято более 20% общей численности рабочей силы. В списке, включающем 85 субъектов Федерации, Томская область оказалась на 40-м месте.

В региональном разрезе

В 2020 году произошло первое за несколько лет падение российской экономики, отмечают эксперты. Это было вызвано несколькими причинами, основными из которых являются резкое снижение цены нефти, соглашение с ОПЕК, из-за чего произошло рекордное падение добычи, а также коронавирусные ограничения. В результате в стране сократился потребительский и инвестиционный спрос.

Негативные факторы оказали влияние на все секторы экономики, в том числе на малое и среднее предпринимательство (МСП). В частности, сократилась численность занятых в этой сфере. Впрочем, в региональном разрезе картина весьма неоднородна.

Как поясняют аналитики, в целом по стране на МСП приходится 15,1% от общей численности рабочей силы, или 11,3 млн человек. За год численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса сократилась на 4%. При этом доля занятых от региона к региону меняется от 24% до 1,7%.

Лидерами рейтинга являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва. В каждом из этих регионов в малом и среднем бизнесе занято более 20% общей численности работающих. В то же время в первой двадцатке присутствуют территории с различным уровнем экономического развития.

Что характерно, доля сырьевых регионов среди лидеров рейтинга невелика: Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО, Якутия и другие расположились в нижней части. Эксперты считают, что высокие зарплаты добывающего сектора в этих субъектах повышают привлекательность крупного бизнеса.

Не всем индивидуальным предпринимателям в период пандемии удалось сохранить свое дело. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пандемия еще аукнется

Согласно рейтингу РИА Новости, в Томской области доля работников предприятий малого и среднего бизнеса в общей численности занятых в

январе-сентябре 2020-го составляла 13,5%. Их количество на тот момент достигло 73 тыс. человек, снизившись за год на 10,6%.

Заметим, что в своем отчетном докладе за 2020 год заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов озвучил следующие цифры. По его словам, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Томской области составила около 138,2 тыс. жителей, или 27,6% от всех занятых в экономике. В том числе, индивидуальных предпринимателей насчитывалось почти 21,4 тыс.

При этом на тысячу человек населения в регионе приходилось 37,3 субъекта МСП; это второе место в Сибирском федеральном округе.

Возвращаясь к рейтингу РИА Новости: в его нижней части находятся преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Ингушетия, Тува, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан и Калмыкия, где на долю занятых в МСП приходится менее 5% рабочей силы.

В целом по стране в 2020 году численность занятых в малом и среднем бизнесе снизилась на 4%. Сокращение зафиксировано в 69 регионах, причем в некоторых довольно существенное (на 10% и более).

– Ожидаемое восстановление российской экономики в 2021 году окажет положительное влияние и на развитие малого бизнеса. Однако, учитывая низкую устойчивость этого сектора к малейшим изменениям в экономике, особенно к динамике курса валют и банковским ставкам по кредитам, его восстановление, скорее всего, будет происходить медленнее, чем экономики в целом, – считают аналитики агентства. – Рост числа занятых в МСП в 2021 году в среднем по России не превысит одного-двух процентов. Но при этом в отдельных регионах этот показатель будет выше.