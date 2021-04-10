Взбесившийся пожарный рукав напал на пенсионерку в Томске

Испуганная и растерянная женщина попыталась убежать, но увы, не тут-то было! Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня днем, 9 апреля, в Томске на улице Нарановича (Зеленые горки) произошел интересный инцидент. В соцсетях появилось видео, где внезапный скачок давления в системе подачи воды вырвал пожарный шланг из рук спасателя, спокойно тушившего загоревшийся мусорный контейнер. И в этот момент мимо проходила пожилая женщина, которая и подумать, наверное, не могла, что ждет ее впереди…

Не в то время и не в том месте оказалась томичка. Шланг начал атаку. Вода плескалась из стороны в сторону. Будто взбесившись, он сбил с ног сначала пожарного, а затем и старушку. Испуганная и растерянная женщина попыталась убежать, но увы, не тут-то было! Атакующий пожарный рукав сделал подсечку, и пенсионерка упала.

Пожарник бросился ей на помощь. Пенсионерку подняли, а шланг, отключив, усмирили. Сейчас с женщиной все в порядке.