Звездам навстречу: в Томской области отмечают юбилей первого полета человека в космос

Полет Юрия Алексеевича Гагарина в космос стал огромным прорывом в науке, продемонстрировав мощь СССР в сфере высоких технологий. Для всех россиян день 12 апреля 1961 года стал настоящим праздником.

12 апреля 1961 года первый космонавт мира Юрий Гагарин на пилотируемом корабле-спутнике провел 108 минут в космическом пространстве, сделав виток вокруг Земли. Это событие стало огромным прорывом в науке, продемонстрировав мощь СССР в сфере высоких технологий. Ни одна зарубежная страна до того момента не имела подобных достижений!

Прошло 60 лет. На следующей неделе вся страна торжественно отметит юбилей гагаринского полета. Томская область, безусловно, не исключение. Жители региона смогут принять участие в акциях и мероприятиях, приуроченных к празднику. Поскольку пандемия пока не закончилась, план юбилейных торжеств предусматривает как дистанционные, так и очные события.

В космос – с выходом прямо из дома

В пятницу, 9 апреля, в соцсетях стартовал флешмоб «Наука – это космос». Его участники должны разместить пост с изображением любого простого предмета или явления и объяснить, при чем тут наука. Публикацию нужно сопровождать хештегами #НаукаЭтоКосмос и #ГодНауки. Акция продлится по 12 апреля включительно.

С 10 по 12 апреля в онлайн-формате проходит Всероссийская акция «Мечты о космосе». Проводится она в официальном сообществе «Привет, Россия!» и в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте». Участники акции могут рассказать о своих мечтах о космическом будущем человечества, исполнить гимн российской космонавтики (песня «Трава у дома»), прочитать стихотворение про космос, планеты, авиацию и космонавтику, разместить фото своих рисунков или поделок про космос. Они также имеют возможность сделать фотографии с памятником, ракетой, ночным небом иди чем-то космическим, сфотографировать себя или своих домашних животных в космических костюмах, сделанных из подручных средств, или повторить историческую фотографию космонавтов и выложить фото в социальные сети. В рамках акции пройдет челлендж «Космический рецепт» на приготовление оригинальной еды для космонавтов или оформление уже готового блюда в космическом стиле. Хештеги акции – #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр.

Всероссийская акция «Мечты о космосе» позволяет размещать в соцсети фото своих рисунков о космосе.

Первый Всероссийский космический диктант пройдет 11 апреля в 10 часов по московскому времени. Написать его в формате онлайн можно на сайте КОСМОС.ВДНХ.РУ Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Сложность вопросов рассчитана на участников от 12 лет, для ответа на каждый будет даваться одна минута.

Вопросы диктанта зачитают известные космонавты и деятели культуры. По его итогам жюри выберет 100 победителей, которые получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос». Организаторы будут оценивать и количество правильных ответов, и время отправки анкеты: при равенстве баллов преимущество получат те участники, чьи анкеты придут раньше.

«На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!»

Непосредственно в День космонавтики томичей ждут несколько мероприятий и акций. Так, 12 апреля состоится флешмоб «Я на улице Гагарина!/ Поехали». Чтобы принять в нем участие, нужно сделать фото на известной в Томске улице имени первого космонавта и выложить его в соцсети с хештегом #Поехали!

Кроме того, «Российское движение школьников» организует акцию «По следам космических достижений». Участникам предложат найти «следы» космических достижений на улицах своего города или «оставить след» самостоятельно. Затем нужно сделать фотографию «со следом» и 12 апреля выложить ее на личной странице во «ВКонтакте» или Instagram. Публикацию надо сопроводить хештегами #РДШ #НаукаРДШ #ДеньКосмонавтикиРДШ.

Также в День космонавтики участники конкурса «Большая перемена» из разных регионов страны запишут видеообращение российским космонавтам на МКС и поздравят всех причастных к космической отрасли с праздником. Ролик будет опубликован «ВКонтакте», а также отправлен на орбиту.

Можно найти «следы» космических достижений на улицах своего города или «оставить след» самостоятельно.

А в сообществе «Большая перемена» состоится премьера фильма «Эра космоса» от госкорпорации «Роскосмос». Там же пройдут онлайн-экскурсии по музеям космонавтики, открытым в разных регионах страны.

С 12 по 25 апреля пройдет всероссийский студенческий беговой онлайн-челлендж «Космический пульс России». Принять в нем участие сможет молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Забег проводится в личном и командном зачетах. Зарегистрироваться и узнать правила участия можно непосредственно на официальной странице сообществ Ассоциации студенческих спортивных клубов России «ВКонтакте».