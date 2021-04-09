Город Томск устраивает образовательную акцию уже в 10-й раз. Фото: группа вк "Тотальный диктант в Томске".

До международной образовательной акции «Тотальный диктант» остается всего один день: уже в эту субботу, 10 апреля, за парты сядут сотни людей, чтобы проверить свой уровень грамотности. Томск не останется в стороне – здесь будет работать пять площадок. Изначально их было 12, но в последнюю неделю одна за другой несколько площадок от участия отказались. Рассказываем, как пройдет Тотальный диктант 2021 в Томске: места проведения и условия участия.

Город Томск устраивает образовательную акцию уже в 10-й раз. В начале этого года в Интернете проходило голосование за звание столицы «Тотального диктанта – 2021». В нем принимали участие 13 городов, в том числе Якутск, Майкоп, Томск, Берлин, Стамбул и Калининград. К сожалению, нашему городу не удалось стать столицей этой просветительской акции. После длительного совещания жюри приняло решение и столицей «Тотального диктанта – 2021» стал Якутск.

В этом году диктант пройдет на двух языках – русском и английском. Испытание на русском начнется в 15:00, на английском – в 17:00.

Площадки

Написать Тотальный диктант на русском языке очно в этом году можно на трех площадках – где-то уже нет свободных мест, а где-то регистрация продолжается.

Театр 2+ку;

Площадка молодежного движения «Новые люди» на Московском тракте, 5;

Площадка молодежного движения «Новые люди» на Большой Подгорной, 87.

Тотальный диктант на английском языке пройдет в «Точке кипения» на пр. Ленина, 26.

Принять участие в Тотальном диктанте могут люди любых возрастов и профессий. Фото: группа вк "Тотальный диктант в Томске".

Условия участия

Участие в Тотальном диктанте по-прежнему совершенно бесплатное. Все, что вам нужно сделать, – это зарегистрироваться на сайте акции, выбрав одну из подходящих площадок и явиться туда 10 апреля в 15:00. Регистрация продлится до пятницы.

Вечером 9 апреля списки участников передадут на площадки. Если вы зарегистрируетесь после этого, волонтеры не найдут вас в списке, но в любом случае организаторы разберутся в ситуации.

Принять участие в Тотальном диктанте могут люди любых возрастов и профессий.

Ограничения

Не стоит забывать, что в Томске все еще действует режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому в 2021 году Тотальный диктант пройдет с рядом ограничений.

Так, в частности, площадки смогут принять меньше участников, чем обычно, а регистрация будет обязательной. Всем участникам необходимо быть в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Если у вас будут признаки ОРВИ или вы просто будете не очень хорошо себя чувствовать, останьтесь дома! Вы сможете принять участие в акции дистанционно.

Написать Тотальный диктант на русском языке очно в этом году можно на трех площадках. Фото: группа вк "Тотальный диктант в Томске".

Пишем дома

Кроме того, присоединиться к акции можно будет, не выходя из дома, – для этого команда Тотального диктанта в прошлом году запустила формат #пишемдома.

Принять участие в таком формате можно будет двумя способами.

1.Участник пишет диктант дома на специальном бланке от руки (его можно скачать на сайте «Тотального диктанта» или получить в одном из пунктов выдачи), после чего в срок до 13 апреля включительно сдает работу на проверку городской команде Тотального диктанта. Такая возможность будет только у тех, кто будет смотреть трансляцию. Оценки за онлайн-диктант выставляться не будут, но будут указаны допущенные ошибки.

2. Уже традиционным форматом проведения акции станет онлайн-диктант. В 2021 году для написания онлайн доступна только одна, пятая, часть текста, зато написать ее можно в любое время 10 апреля с 07:00 до 23:59 (МСК). Для этого вам нужно будет зайти на сайт Тотального диктанта.

– В прошлом году подтормаживала работа сайта в момент трансляций из-за того, что много сразу людей подключалось. Программисты исправили эту ситуацию. Но в случае технических неполадок, можно воспользоваться трансляцией на YouTube-канале Тотального диктанта, она будет идти без перебоев, – отметила координатор акции в Томске.

Также присоединиться к акции можно будет, не выходя из дома. Фото: группа вк "Тотальный диктант в Томске".

Выдача бланков

Бланки и ручки для написания Тотального диктанта, на сегодняшний день, все желающие смогут получить на трех пунктах выдачи:

ул. Гагарина, 28: пятница 10:00-19:00;

ул. Тверская, 92: пятница 12:00-21:00, суббота 12:00-14:00;

ул. Усова, 6, ст. 12: пятница 12:00-20:00, суббота 11:30-14:00.

В Северске получить бланки можно в МБОУ СОШ № 197 до 9 апреля включительно.

После выхода материала организаторы сообщили об отмене еще двух площадок: площадки молодежного движения «Новые люди» на Московском тракте, 5, и на Большой Подгорной, 87, отказались от участия в акции по неизвестной причине.