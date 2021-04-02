Куда сходить в Томске в выходные 3-4 апреля

Выбирайте лучшие события и планируйте, как провести выходные. Фото: Ксения Высотина

Напряженная рабочая неделя, бесконечные заботы и дела не позволяют томичам беззаботно расслабляться в будни. Вся надежда на выходные, когда можно отложить рабочую суету и заняться, наконец, собой.

Наполните свои выходные в Томске эмоциями – вдохновляйтесь выставками, восхищайтесь спектаклями - найдите занятие себе по душе, чтобы отлично провести время! «КП-Томск» готова предложить свои рекомендации в ответ на вопрос, где и как провести выходные в Томске.

ШЕДЕВРЫ МАСТЕРОВ ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ

Вчера, 1 апреля, состоялось открытие уникальной выставки «Шедевры мастеров Парижской школы» в Томском Областном Художественном Музее.

Томичей ждет около100 графических работ самых ярких художников XX века.

Работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шагала и еще более 30 художников в одной экспозиции. Все произведения являются подлинниками, многие работы ранее экспонировались в Государственном Эрмитаже.

«Парижская школа» объединила несколько поколений художников, обосновавшихся в культурной столице Европы ХХ века. Это были мастера самых разных направлений и пристрастий, происхождения и опыта. Общим для них стал интерес к экспериментам, поиску своего художественного высказывания. Именно тогда в Париже определяются многие линии, повлиявшие на развитие современного искусства.

Выставка будет работать до 30 мая, успейте насладиться шедеврами.

Информация на сайте: http://artmuseumtomsk.ru/page/339/0/629

ПЛЕННИЦА БАСАНДАЯ

3 апреля в 13.00 в музее истории Томска для юных томичей пройдет квест «Пленница Басандая». По легенде красавица Тома попадает в заточение к страшному хану Басандаю и для того, чтобы выбраться, ей необходимо испечь любимые пряники хана. Но сложность в том, что в ее темнице совсем ничего нет! Герои должны ей помочь: на молоть муку, собрать яйца, сделать красивую глазурь и многое другое.

ЦАРИЦА НЕБА И ЗЕМЛИ

3 апреля с 10.00 -18.00 томичей приглашают на выставку православной коллекции Томского областного краеведческого музея «Царица неба и земли. Образ Богородицы в собрании музея».

Познакомьтесь с удивительным разнообразием предметов православной коллекции нашего музея: иконы, складни, оклады, скульптура, иллюстрации старопечатных книг. На всех этих экспонатах изображена самая почитаемая женщина христианского мира – Богоматерь. На выставке представлено множество изводов богородичных икон XVIII–XX веков из фондов Томского областного краеведческого музея.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО..."

4 апреля, в 19.00 театр «Версия» приглашает томичей на ретро-комедию "Это было недавно, это было давно..."

Веселая комедия переносит нас в наивные, искренние, полные предчувствия счастья, 30-е годы. Лето, дача… Кто-то отдыхает, кто-то проектирует новую дорогу, а кто-то безумно влюблен! Но влюбленных не один, а целых трое... Но интрига совсем не в этом, а в том, что Маня, молодая актриса, сводящая с ума всех обитателей дачного поселка, недавно получила свою первую главную Роль...

ТЕПЛОЕ ШОУ

4 апреля, в 10.00 в театре «Версия» юных томичей ждет шоу мыльных пузырей, которое наполнит сердца малышей и их родителей весенним настроением и подарит ощущение нежности и окутает волшебством мыльного чуда. Веселую встречу украсит появление гигантской обворожительной панды. Она с удовольствием исполнит зажигательный танец, которым сможет растопить все снега и открыть дорогу весне. Это бессюжетное и недолгое шоу мыльных пузырей подойдет для малышей до 3 лет. В конце всех ребятишек ожидает погружение в гигантский пузырь и фото с Пандой.

АСТРОНОМИФЫ

4 апреля, в 12.00 в Томском планетарии состоится показ цифрового шоу «Астрономифы». Томичей приглашают понаблюдать за неторопливой семейной беседой мудрого дедушки и любознательного мальчика, и стать очевидцем событий галактических масштабов.

Фильм рассказывает о созвездиях осеннего неба, знакомит с яркими объектами этих созвездий и с героями греческой мифологии, имена которых увековечены на звездном небе.

Важное преимущество этого цифрового шоу – это анимированные полнокупольные модели (которыми пока еще, к сожалению, может похвастаться не всякий производитель 3D-контента).

С помощью прекрасной компьютерной графики и звука «Астрономифы» погрузят вас в захватывающую атмосферу познания, заставят навсегда влюбиться в звездное небо.

Особенно рекомендуем смотреть этот фильм с детьми. Оживающие на куполе мифологические существа, без сомнения, не оставят их равнодушными!