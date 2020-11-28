Курс на юго-восток: путешествие по Томской области продолжается

Можно поспорить, что подавляющее большинство горожан никогда не бывали в одноименном районе. Фото: travel-tomsk.ru; tour.tomsk.life

Признаем, на его территории действительно нет уникальных достопримечательностей мирового масштаба. Зато имеется немало интересных, любопытных и просто уютных местечек, где будут рады томичам и туристам из других регионов.

Но сначала небольшой экскурс в географию. Зырянский район граничит на севере с Асиновским, Первомайским, Тегульдетским, на западе - с Томским районом, на юге - с Кемеровской областью. Площадь его невелика и составляет всего 1,2 процента от всей территории региона. Основной водной артерией служит река Чулым - приток великой сибирской Оби.

Климат здесь континентальный, вполне благоприятный для сельского хозяйства, на чем в основном и специализируется район. Муниципальное образование в его нынешних границах было создано в 1925 году. Сегодня, по последним данным, там проживает немногим более 11 тысяч жителей.

Дорога для туристов наверняка начнется с райцентра. Обычно все останавливаются возле памятника истории местного значения «Первым поселенцам - основателям села Зырянское». Нашим предкам нелегко жилось в этих сибирских краях, и стоит поблагодарить их уже за то, что населенный пункт по сей день сохранился на карте.

Недалеко от камня основания, в пешей доступности, расположен Свято-Никольский храм, освященный в 1995 году иерейским чином. Ранее он находился по другому адресу, а в 2016-м на пожертвования граждан было построено новое здание.

Между прочим, если двинуться на север Зырянского района, по дороге встретятся еще несколько памятных знаков, в том числе, жертвам политических репрессий и Гражданской войны. Отдельного упоминания заслуживает памятник первым кооператорам, с которым связана любопытная история.

Про крестьян и лавочников

На въезде в село Иловка Зырянского района, на отвесном берегу озера Юдиха, стоит неожиданный для путешественника памятный знак. Надпись на камне гласит, что в августе 1911 года здесь было создано первое общество потребителей.

В 1910-м в деревню Красноярка Зырянского района был сослан под надзор полиции Николай Трофимович Изюмченко, весьма грамотный и культурный человек, хорошо знающий законы. Это был 50-летний мужчина среднего роста с благородной осанкой, рассказывали современники. Местным жителям он как-то сразу пришелся по душе. На ярких примерах ссыльный показывал, как лавочники обманывают крестьян.

В итоге активисты из Иловки пошли по домам и стали агитировать селян вступать в общество потребителей. Записалось 30 человек, которые в апреле 1911 года на собрании приняли свой устав и избрали правление. После того как министерство торговли дало разрешение на учреждение общества, начался сбор средств. Вступительный взнос составлял 50 копеек, паевой - три рубля.

Собранных денег для приобретения товаров оказалось недостаточно, и правление обратилось с просьбой к пайщикам внести в кассу кто сколько сможет. Так собрали 400 рублей - и отправились в Томск за товаром.

Односельчане ждали представителей общества с нетерпением, ведь создавалось нечто новое, неизвестное. Всех волновала судьба создаваемой кооперации, тем более что купцы и лавочники устроили травлю, дело доходило до угроз. Однако зырянцы оказались не из пугливых.

Наконец товар прибыл! Четыре подводы были загружены до отказа всем, что необходимо в быту: мыло, спички, табак, керосин, обувь и т. д. Когда все подсчитали, цены оказались значительно ниже, чем у лавочников. 11 сентября открылась лавка, которую в народе стали называть «потребиловка». Сахар там, например, стоил 18 копеек за фунт, а у купцов - 24 коп. Товар продавали только своим, у магазина народ собирался от мала до велика.

На следующий день провели собрание пайщиков с приглашением всех желающих. В общество вступило более 100 человек. Организаторы воспряли духом: образовалась сумма оборотных средств порядка 1 000 рублей. Снарядили уже больше десяти подвод. Купцы, не выдержав конкуренции, вынуждены были из Иловки уехать. Так в мае 1912-го в деревне не осталось ни одного лавочника.

Ну а в 2011 году, к 100-летию первого потребительского общества в Томской области, в селе Иловка был установлен памятный знак «Первым кооператорам» в виде гранитного камня.

Некогда потребительская кооперация была немалой силой в сибирской глубинке. Фото: travel-tomsk.ru; tour.tomsk.life

«PROдом»: не только для туристов

Обязательным объектом для посещения считается местный музей, который славится энтузиазмом сотрудников и их любовью к своему делу.

Зырянский краеведческий музей был открыт 25 декабря 2009 года. Сегодня это одно из наиболее привлекательных и культурно значимых мест в районе. В здании общей площадью более 300 квадратных метров имеется шесть залов с постоянно действующими и временными экспозициями. Они отражают историческую эпоху от возникновения района до нынешних дней.

На территории краеведческого музея находятся экспозиции под открытым небом, показывающие крестьянский быт сибиряков, передающие атмосферу русского фольклора.

С 2017 года музей принимает участие в областном конкурсе проектов по организации туристских и экскурсионных поездок. Всего их реализовано семь, в том числе проект по въездному туризму «Земля Зырянская», направленный на знакомство с историей района. Он нацелен на привлечение туристических экскурсионных групп из муниципальных образований Томской области

Для раскрытия туристического потенциала и повышения туристической привлекательности Зырянского района в сентябре 2020 года музей принял участие в региональном грантовом конкурсе среди музеев и учреждений музейного типа в рамках губернаторского проекта «Музей - точка роста». В номинации «Большой грант» с проектом «Создание интерактивного музейного комплекса «PROдом» краеведческий музей в Зырянке выиграл 700 тыс. рублей.

Местные энтузиасты задумали создать интерактивный музейный комплекс «PROдом», организованный по принципу реконструированного бревенчатого дома конца XIX века - с русской печью, сенями, хозяйской утварью и надворными постройками.

В рамках проекта предполагается объединить в единую сеть имеющиеся элементы традиционной материальной и духовной культуры сибиряков: жилые и хозяйственные постройки, ремесла, одежду, фольклор. На постоянной основе планируются экскурсии в рамках культурно-образовательных программ: «Быт сибиряков», «В горнице моей светло», «Музейный скрин», «Откуда есть пошла земля Зырянская», «Загадки имен земли Зырянской».

Такой комплекс позволит и самим зырянцам, и, конечно, туристам познакомиться с укладом жизни в настоящем русском доме и подворье, с ценностями народной культуры и обычаями сибиряков. Организаторы уверены, что проект гармонично впишется в концепцию развития сферы туризма на территории муниципального образования, развития музейного дела, создания и реализации новых туристических маршрутов.

Без посещения краеведческого музея не обходится турпоездка в село Зырянское. Фото: travel-tomsk.ru; tour.tomsk.life

По заимкам и усадьбам

Природа не обидела Зырянский район. Конечно, зимой туристам в глубинке передвигаться непросто, но можно уже сейчас взять на заметку точки, куда стоит приехать летом.

Для активного отдыха отлично подойдут заимки, их на территории района не одна и не две. Поезжайте дальше в северном направлении, и попадете на заимку «Зеркальный карп», что в селе Высокое. Кстати, сюда как раз ведет дорога с асфальтовым покрытием. Озеро, на территории которого расположена база, изобилует карпом, его хозяин разводит, отсюда и название.

Другое место отдыха, в селе Красноярка, называется «У Фомы» и располагается недалеко от берега реки Кия. Еще одна туристическая база - «Иржик» - находится на берегу одноименного озера, примерно в 160 километрах от Томска. Если вы решите сбежать на пару дней от городской суеты, то богатая рыбалка и лес, полный грибов и ягод, будут в вашем распоряжении. Правда, придется сделать скидку на мошкару и комаров, но на них управа найдется.

Добавим, что есть на территории района и сельские усадьбы, в частности, в том же Высоком. А возвращаясь в райцентр, не оставьте без внимания усадьбу Раиса Мухамадеева. Это скорее дом-музей, где реконструирована русская изба начала прошлого столетия, собраны крестьянские инструменты для заготовки дров и сена, для столярного, плотницкого и слесарного дела. Еще гостей удивят железобетонные скульптуры, которые изготавливает сам хозяин, - лось с медведем, персонажи русских сказок, герои мультфильмов.

Богатая природа и гостеприимство хозяев - главное преимущество местных баз отдыха. Фото: travel-tomsk.ru; tour.tomsk.life

Радует, что список зырянских достопримечательностей пополняется, и даже трудный 2020 год не стал исключением. В начале августа недалеко от деревни Цыганово состоялось открытие и освящение «Родника силы». Среди местных жителей бытует мнение, что вода из этого источника обладает неким чудесным свойством - наполняет тело силой и крепостью.

Источник и березовую рощу около него очистил и благоустроил здешний коренной житель Александр Герасимов. Построил и небольшую беседку, чтобы приезжающие могли отдохнуть в теньке. «Я каждый день проезжаю мимо родника, на работу и с работы. И редко когда в летний период времени там никого нет. Люди останавливаются, чтобы сфотографироваться, - рассказал он. - Эта идея три года вынашивалась. Весной, в мае, мы собрали беседку на базе. И вот, залили фундамент и воплотили в реальность».

Предприниматель надеется, что благоустроенный родник как новая точка притяжения повысит туристическую привлекательность Зырянского района.