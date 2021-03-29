В Томске неизвестные разгромили офис «Новых людей»

Сейчас поисками напавших на офис занимаются сотрудники правоохранительных органов.

В субботу ранним утром неизвестные напали на офис общественного движения «Новые люди» в Томске. Они разбили стеклянную дверь, повредили окна, сняли табличку, которую затем выбросили неподалеку. Проникнув внутрь, злоумышленники перевернули всю мебель. Нападение произошло между четырьмя и пятью часами утра, когда в офисе никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

- В пятницу вечером наши сторонники покинули здание примерно в восемь вечера. А первый тревожный сигнал получили примерно в 9.40. Наш знакомый позвонил и рассказал, что в офисе повредили дверь. Мы немедленно вызвали оперативников и сами приехали сюда, - рассказывает руководитель регионального отделения в Томской области партии «Новые люди» Алина Горобец.

По ее словам, сотрудники полиции опросили местных жителей, и один из свидетелей рассказал, что слышал звон стекла примерно в 4-5 часов утра. Сейчас поисками напавших на офис занимаются сотрудники правоохранительных органов. Им же предстоит определить мотивы ворвавшихся в здание - не исключено, что они связаны политической деятельностью Новых людей. На это указывает хотя бы то, что злоумышленники, проникнув в офис по Комсомольскому проспекту, 53, перевернули все вверх дном, будто что-то искали. При этом не пропала ни одна вещь, то есть едва ли речь идет о попытке что-то украсть.

Представители Новых людей подчеркивают, что такие «акции устрашения» никак не отразятся на их активности. Сторонники продолжат работу в штатном режиме. Вместе с тем мы надеемся, что полиции удастся отыскать злоумышленников, и те ответят за свои действия.