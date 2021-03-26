Куда сходить в Томске в выходные 27-28 марта

Настройтесь на незабываемый выход в свет и выбирайте лучшее! Фото: Ксения Высотина

Напряженная рабочая неделя, бесконечные заботы и дела не позволяют томичам беззаботно расслабляться в будни. Вся надежда на выходные, когда можно отложить рабочую суету и заняться, наконец, собой. «КП-Томск» готова предложить свои рекомендации в ответ на вопрос, где и как провести выходные в Томске. Каждый выберет занятие, место и событие по вкусу!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

27 марта томские театры проведут серию мероприятий, посвященных Международному дню театра.

В Томском театре драмы пройдет два спектакля: в 12.00 - детский - «Однажды в Африке», а в 18.00 для взрослых – моноспектакль заслуженного артиста России Евгения Казакова «Господин Ибрагим и цветы Корана».

В 15.00 состоится торжественное открытие выставки «Своя роль». В экспозиции будут представлены произведения художников, в разные годы работавших в Томском театре драмы, эскизы к спектаклям, сценографические макеты и костюмы. Гостей ждет живая музыка в исполнении Степана Пономарева, обзорная экскурсия, а также конкурсы с призами. Вход на выставку свободный.

В Томском театре юного зрителя в 11.00 на малой сцене начнется спектакль для семейного просмотра «Когда мама была маленькой».

Кроме традиционного формата, ТЮЗ подготовил два необычных мероприятия: в 14.00 на малой сцене пройдет эко-читка (чтение пьесы) «Пакетик, который хотел быть нужным», а в 18.00 взрослых зрителей ждет знакомство с новым для Томска жанром: сторителлингом «Моя жизнь в…».

«СКАЗ ПРО НЕЧИСТЬ ЛЕСНУЮ И ЛЮБОВЬ НЕЗЕМНУЮ»

28 марта в 12.00 в театре «Скоморох» им. Виндермана маленьким томичам представят спектакль «Сказ про нечисть лесную и любовь неземную»

Все мы привыкли, что Баба-Яга злая да одинокая, только на гадости да подлости способная. Может быть, в других сказках это и так, но в истории, которую сочинил В. Тимошин и поставила режиссер Н. Корлякова, Баба- Яга настоящая мать - заботливая и любящая! Уж, как она переживает, что сынок ее Иван Агич «колдовскую науку забросил, змеиных хвостов не запас, паучьих лапок не насушил», все ходит-бродит вдалеке от родимой избушки лесной поближе к людям. Поняла Баба-Яга сердцем своим материнским, что пришло время сынку её дорогому жениться, и стала она невест ему подыскивать. Но ни Кикимора, ни Лешиха не пришлись Ивану Агичу по сердцу. О другой невесте он мечтает. Полюбилась ему красавица Аленушка. Только девушка и смотреть-то на него сначала не хочет: неказистый, неотесанный жених из лесу.

ЭФФЕКТНОЕ 3D-ШОУ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА

28 марта, в 14.00 в планетарии вы сможете посмотреть совершенно удивительный полнокупольный фильм «Наша Солнечная система». В этом фильме есть все, что вы хотели знать о планетах Солнечной системы. Огромный мир Космоса раскрывается в новом, неожиданном свете: действующие вулканы на спутнике Ио, мириады снежинок вокруг Сатурна, метановые реки Титана - другие миры, другие звезды, другие горизонты. Это эффектное 3D-шоу, предназначенное для семейного просмотра.

ДИАЛОГИ О БУДДИЗМЕ

26,27 и 28 марта томичи смогут посетить выставку одной из самых старых и обширных коллекций Томского областного краеведческого музея – буддийскую коллекцию. На выставке вы узнаете, кто такой Будда Шакьямуни, как он стал первым буддистом, как достичь нирваны, кто такие ламы. С помощью аудиогида посетители смогут узнать больше о самой древней и загадочной мировой религии.

МИСТИЧЕСКАЯ ДРАМА «ПУГАЛО»

28 марта, в 19:00 в зрелищном центре «Аэлита» томичи смогут увидеть мистическую драму об якутской колдунье – «Пугало». Показ этого художественно фильма идет с 13 марта, и в это воскресенье он будет заключительным.

В центре сюжета история о знахарке и отшельнице, которую все боятся и обходят стороной, но только она может помочь, когда приходит настоящая беда.

Фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» из Республики Саха впервые в истории вошел в конкурсную программу фестиваля «Кинотавра» и получил главный приз.