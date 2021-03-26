Езжайте с «Миром», томичи: в России запустили третий этап туристического кешбэка

Увы, первые два этапа кешбэка не сделали Томск местом туристического паломничества. Фото: с сайта travel-tomsk.ru

В ночь с 17 на 18 марта в стране начался третий этап программы туристического кешбэка, по которой государство компенсирует часть стоимости приобретенных туров и забронированных отелей. Разумеется, только в пределах России.

Веселей, турист, гляди!

Программу поддержки внутреннего туризма российские власти впервые запустили в минувшем августе; второй этап продлился с середины октября 2020-го до 10 января 2021 года. По официальным данным, всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд.

Уже на старте некоторые эксперты отмечали: бонусная акция призвана не столько спасти отрасль, по которой сокрушительно ударила пандемия, сколько обратить внимание жителей РФ на внутренний туризм.

Для получения кешбэка следует выполнить достаточно много условий: только карта системы «Мир» и только безналичная оплата, бронирование на единственном сайте, ограниченные сроки, направления и продолжительность поездки. Все это стало дополнительным фильтром для желающих участвовать в программе. Возможно, результативнее было бы выделить прямые госсубсидии – доплачивать за билеты, гостиницы и т. д.

Результаты первых двух попыток не оправдали завышенных ожиданий правительства. Россияне массово продолжали ездить, во-первых, в традиционные туристические регионы и, во-вторых, туда, где дешевле, комфортнее и безопаснее (с учетом распространения COVID-19).

Тем не менее, третий, нынешний этап программы анонсировался с немалой помпой. Как сообщили в начале марта в Ростуризме, продлится распродажа до 15 июня, а поехать в путешествие можно до 30 июня 2021 года. То есть возможность прокатиться с кешбэком распространяется на майские праздники и начало летнего сезона.

Распоряжение о выделении на реализацию программы двух миллиардов рублей подписал премьер-министр. Основные условия остались прежними. При покупке туров и круизов по России либо бронировании отелей внутри страны туристы получат обратно 20% стоимости покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию. Период проживания в отеле должен составлять не менее двух ночей.

Выбрать интересующий тур или гостиницу необходимо на специальном портале мирпутешествий.рф. Принципиальное требование – оплата покупки только отечественной картой «Мир». Кешбэк придет на нее автоматически в течение пяти рабочих дней. Кстати, количество покупок на одну карту не ограничено.

Сибиряки, конечно, с удовольствием бы поехали в Крым, да цены и расстояние мешают. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хоть в Крым, хоть на Чукотку

Программа кешбэка за туры по России ориентирована как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно.

Повторим, территория участия – вся Российская Федерация, без ограничения по регионам. Хотя, заметим, в плане отдыха пятая часть стоимости поездки, которую вернет туристу государство, даже для самых экономных не сделает, например, Чукотку привлекательней Крыма.

Томская область, по опыту двух предыдущих этапов кешбэка, выиграла, мягко говоря, немного. По данным, предоставленным Ростуризмом, на первом этапе программы в наш регион было забронировано четыре тура со средней продолжительностью пять дней и средней стоимостью 47 935 руб. Количество туристов – внимание! – составило шесть человек.

По отелям было забронировано два проживания средней продолжительностью 11 дней. В томских отелях остановилось четыре туриста, средняя цена составила 50 025 руб. На втором этапе программы гости забронировали 35 туров на сумму 1 млн 140 тыс. руб. Количество туристов достигло 66, средняя продолжительность поездки – 5,2 ночи.

Как сообщили в областном комитете развития внутреннего и въездного туризма, томская компания «Первое экскурсионное бюро» совместно с ООО «ТК Олимпия-Райзен-Сибирь» (Новосибирск) участвовала в двух этапах кешбэка – летом 2020-го и зимой 2021 года. Всего было продано 25 путевок по маршруту «Томск под скипетром Романовых».

В третьем, недавно стартовавшем этапе программы в областном центре участвуют гостиницы «Абажуръ», «Сибирь», «Спутник», «Парад парк отель», «Бон Апарт», мини-гостиница «Африка», отель «Магистрат», мини-отель «Классик», хостел «Момент». Кроме того, несколько крупных туроператоров включили в продажу брендовые маршруты «Томск под скипетром Романовых» и «Томск – сердце Сибири».

По маршруту «Томск – сердце Сибири» туристов возят в Семилужки, Зоркальцево и еще пару окрестных сел. Фото: с сайта travel-tomsk.ru

Вот оно какое, наше лето...

Вполне ожидаемо большинство жителей Сибири будут отдыхать этим летом в России и не планируют увеличивать бюджет на путешествия. Таковы результаты опроса, проведенного в начале марта банком «Открытие». Треть сибиряков пока не определилась с отдыхом и ожидает отмены ограничений по COVID-19.

Почти каждый третий опрошенный (30%) не знает, где проведет летний отпуск в 2021 году из-за пандемии. А 26% респондентов – один из самых высоких показателей среди жителей всех федеральных округов – заявили, что нынче летом в отпуск не собираются.

Любопытно, что услугами турагентств при организации летнего отдыха намерены воспользоваться лишь 15% сибиряков, при этом 27% заявили, что всегда планируют отпуск сами, потому что так дешевле. Картинка, согласитесь, складывается типичная.

Говорить об итогах госпрограммы, конечно, преждевременно. Идея-то благая – в ситуации почти закрытых границ обратить внимание россиян на красоты и достопримечательности нашей необъятной Родины. Но достаточно ли 20% кешбэка для ее полноценного воплощения?..

За первую неделю действия третьего этапа купили туры по России и забронировали отели 100 тыс. россиян на сумму 2,5 млрд руб., сообщила 25 марта журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, наиболее востребованы Крым и Краснодарский край. В десятку самых популярных регионов также вошли Московская область, Ставропольский край, Москва, Санкт-Петербург,

Алтайский край, Татарстан, Калининградская область, Пермский край и Тюменская область. Нашему региону, похоже, туристические рекорды вновь не светят.