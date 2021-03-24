Томичам на заметку: до отмены карантинных льгот осталась неделя

Эпидемия уверенно идет на спад, поэтому с апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, введенных в 2020 году для пострадавших от COVID-19 граждан.

К хорошему люди привыкают быстро. Это касается всего, что только можно представить. Во время пандемии некоторые категории льготников из Томска получали поддерживающие выплаты, связанные с ее разрушительными последствиями. Эпидемия уверенно идет на спад, поэтому с апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, введенных в 2020 году. Хотя у государства в запасе пока есть время, чтобы продлить данные меры или хотя бы некоторые из них. Те, о которых сейчас пойдет речь, скоро утратят силу для граждан и бизнеса.

Выплаты на детей к Новому году

В минувшем декабре президент Владимир Путин поручил выплатить российским семьям по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет. Большинство получили их, не оформляя заявлений (их данные уже имелись в Пенсионном фонде (ПФР), в первую неделю после подписания указа. Так, к 25 декабря 2020 года деньги перечислили родителям 13,5 млн детей (это данные ПФР). Выплату автоматически начислили тем, кто ранее получал иные льготы, назначенные президентом в связи с пандемией. Остальные могли оформить 5 000 рублей по заявлению. Это еще не поздно сделать сейчас: можно подать его до 1 апреля.

С конца декабря по настоящее время родители могли оформить 5 000 рублей на детей до 8 лет по заявлению. Это еще не поздно сделать: можно подать его до 1 апреля.

Больничные для людей 65+

Год назад Правительство РФ позволило пожилым работающим гражданам оформлять больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности онлайн, чтобы быть дома и не рисковать здоровьем в пандемию. Правила касались всех работников категории «65+», если они до того не работали в удаленном формате. С 1 апреля данный механизм прекращает действие.

Наряду с этим, постановление Правительства, упраздняющее карантинные больничные листы, рекомендует работодателям переводить на удаленный режим работы пожилых сотрудников в приоритетном порядке. Ведь пандемия пока не закончилась.

Реструктуризация кредитов

Совсем скоро, 31 марта, теряют силу рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или существенно снизились доходы в пандемию. Банк постановил не начислять таким клиентам неустойку. Заемщики (граждане, самозанятые и владельцы малого бизнеса) имели право подать заявления о реструктуризации с 1 января по 31 марта этого года. Предписание ЦБР распространялось на банки, микрофинансовые организации и потребительские кооперативы.

Также до 31 марта действовала рекомендация Банка России не обращать взыскание на единственное жилье должников по ипотеке, банки не могли принудительно выселять задолжавших клиентов, у которых выявили COVID-19 или сократились доходы.

Кроме того, банки могли не ухудшать оценку финансового положения или качества обслуживания кредитов для заемщиков, у которых на 1 марта 2020 года не было просроченных долгов. С 31 марта эта мера тоже прекращает действие.

До 31 марта действовала рекомендация Банка России не обращать взыскание на единственное жилье должников по ипотеке, у которых выявили COVID-19 или сократились доходы.

Об электронных кошельках

До 1 апреля Банк России не запрещал пополнять наличными анонимные электронные кошельки, среди которых WebMoney, PayPal и VK Pay, некоторые виды проездных и карт школьников. После «даты икс» это можно будет осуществлять только средствами с привязанного банковского счета. Запрет был введен для борьбы с финансированием терроризма и других преступлений.

Снижение цен на масло и сахар

В декабре Правительство поручило Минпромторгу совместно с Минсельхозом и ФАС заключить соглашения с производителями, поставщиками и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на подсолнечное масло и сахар-песок. Постановление прекращает действие с 1 апреля 2021 года.

Впрочем, как сообщали столичные СМИ, в результате правительственного совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова 22 марта, было принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом для продления соглашений о снижении и поддержании цен на сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября. Когда эта пролонгация случится, не сообщается.

Меры по стабилизации цен ввели в связи с заметным подорожанием этих продуктов в конце прошлого года: цены на сахар поднялись тогда на 75%, на масло - на 23,8%. В феврале, по данным Росстата, на масло они выросли на 0,2%, на сахар, напротив, стали ниже на 0,8%.