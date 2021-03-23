Новые люди в городе, или Как улучшить жизнь в Томске

Более 15 тыс. заявок подано по стране на «Марафон идей», из них около 200 – из Томской области.

Первое впечатление: в конференц-зале прогремевшего на весь мир томского отеля «Хander» собрались студенты. Свежесть и энергию юных лиц ничуть не скрывал обязательный атрибут нынешнего времени – маски. Впрочем, поднадоевшие уже средства защиты здесь были особенные, фирменные – в бирюзовом «партийном» цвете и с названием молодой российской партии. Все правильно: и город наш – студенческий, вузовский, и партия «Новые люди» только 1 марта отметила свою первую годовщину.

Более 15 тыс. заявок подано по стране на «Марафон идей», из них около 200 – из Томской области. Только представьте: у нас в регионе сегодня реально существуют десятки проектов, способных изменить окружающую жизнь к лучшему. Среди прорвавшихся в финал – самые креативные. Например, арт-проект «Творец» Ирины Сиратюк – роспись фасадов и кабинетов в образовательных учреждениях города. Другой финалист Константин Плетнев замахнулся в своем проекте на «святое»: он так ярко и вдохновенно защищал проект благоустройства набережной реки Ушайки (от пер. Ботанического до набережной реки Томи), что все поверили: а ведь туристический маршрут «Томск – Сибирская Венеция» вполне себе звучит.

Свежесть и энергию юных лиц ничуть не скрывал обязательный атрибут нынешнего времени – маски.

Свой эко-проект представил и Сергей Хомяченко – благоустройство берега реки Верхняя Керепеть с организацией зоны отдыха и спортплощадки. Виктор Мучкин предложил в «Марафон идей» создание единого центра занятости для студентов и пенсионеров. Сергей Пешехонов загорелся идеей «Да будет свет!», предложив проект по замене обыкновенных лампочек накаливания в подъездах многоквартирных домов на энергосберегающие.

А победителями «Марафона идей» стали Елена Бугреева с проектом детских сочинений «Ученый – это с детства, или Как устроен этот мир» (в уже действующем проекте принимают участие газета «Наукоград» и несколько вузов), и Всеволод Рачис с его идеей создания единой электронной базы домашних животных из приютов.

Члены экспертного жюри, а это были депутат Думы Города Томска Александр Цин-Дэ-Шань, директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова, преподаватель ВШБ НИ ТГУ Дарья Анисимова, поаплодировав всем участникам, признавались, что решение назвать самых-самых далось им нелегко.

А председатель жюри, региональный координатор партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе Алексей Рвачев вручил победителям сертификаты на 100 и 200 тысяч рублей и подбодрил остальных участников: «Главное для вас сегодня – это получить полезный опыт, чтобы впоследствии конвертировать этот опыт в реализацию собственных идей». И пообещал: лучшие проекты войдут в банк идей партии «Новые люди».

Только представьте: у нас в регионе сегодня реально существуют десятки проектов, способных изменить окружающую жизнь к лучшему.

Комментируя корреспонденту «КП-Томск» уникальность томской повестки «Марафона идей», Рвачев подчеркнул, что Томск запомнится проектами экологическими – за такими инициативами будущее.