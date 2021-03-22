Томичам на заметку: сексом лучше заниматься в 9 утра, а спортом - во второй половине дня

Если не идти наперекор, заставляя себя работать, когда силы на исходе, а сотрудничать с биоритмами, можно значительно улучшить свою жизнь.

Исследование ученых из Университета Бирмингема обнаружило интересную закономерность. Оказывается, некоторые медицинские процедуры куда эффективнее, если проводить их до обеда. Эксперты исследовали вакцины от гриппа. Данные предоставили 24 врача общей практики, которые прививали пациентов и следили за их здоровьем. Через месяц в крови тех людей, которым ввели вакцину в первой половине дня, концентрация антител к гриппу была в разы выше, чем у тех, кто пришел на прививку под вечер.

- Теперь мы знаем, что существуют колебания иммунных реакций в течение дня, - сказала глава исследования, доктор Анна Филлипс. - Найден простой ключ к улучшению качества лечения людей и проведения вакцинации.

Профессор Рассел Фостер из Оксфордского университета, один из ведущих экспертов в мире по биоритмам, объясняет:

- Вся жизнь на Земле развивалась согласно изменениям циклов света и тьмы. Если их учитывать, можно добиваться лучших результатов абсолютно во всех сферах жизни. В итоге эксперты попробовали составить идеальный распорядок дня - с оглядкой на биоритмы.

Вот как выглядит примерный "распорядок дня" нашего организма, ориентируясь на который, вы сможете получить максимальный результат и в работе, и в личных отношениях:

6 - 7 часов. - Шансы на сердечный приступ с 6 утра и примерно до полудня на 49% выше, чем в любое другое время суток, - уверяет доктор Фостер. Если вы принимаете разжижающие кровь препараты, то лучше всего держать их на тумбочке у кровати. И стакан воды. Просыпаетесь - съедаете таблеточку и продолжаете некоторое время нежиться в постели. Где-то через час лекарство полностью подействует. Все, теперь можно вставать. Так вы максимально оградите себя от сердечных неприятностей.

8 часов. Это время не рекомендуется для физических упражнений - особенно если у вас в роду были люди с болезнями сердца и сосудов. Сразу после пробуждения организм совершенно не готов к нагрузкам. Но если вы худеете, хотите держать себя в форме, встаньте на час раньше и займитесь фитнесом в 8 - 9 утра - перед завтраком.

9 часов. Концентрация сперматозоидов у мужчины и готовность заняться сексом в это время максимальное. Хотите зачать ребенка - занимайтесь любовью ближе к 9 утра. А еще это самое лучшее время для операций. Американское исследование показало, что шансы на неблагоприятный исход серьезных медицинских вмешательств с 9 утра и до полудня минимальны. А чаще всего во время операции «что-то идет не так» с 15 до 17 часов. Видимо, сказывается усталость медперсонала и стресс пациентов, которым приходится проводить часы в тревожном ожидании.

10 часов. Лучшее время, чтобы готовиться или сдавать экзамены. Или для проведения важной бизнес-встречи. Мозг отдохнул, готов к работе, мы максимально бдительны. Это пик восприятия и усвоения важной информации.

11 - 12 часов. Рекомендовано решение любых сложных задач. На пять работает логика, вы сконцентрированы, хорошо работает кратковременная память.

13 часов. Время для обеда: организм проголодался. Особенно рекомендуются перекусить тем, кто занимается спортом, фитнесом. Калории, поглощенные в час дня, снабдят тело энергией, успеете все переварить перед тренировками.

14 часов. Начинается послеобеденный энергетический спад. Ученые даже вычислили точную минуту, когда мы максимально обессилены и не можем сосредоточиться - в 14.16. Но, вместо того чтобы грызть конфетки (а на сладкое в это время очень тянет), лучше походить, сделать упражнения на растяжку, выпить стакан воды и съесть что-нибудь полезное: фрукт, банан, орешки, курагу и т. д.

15 часов. То самое время, на которое не стоит планировать медицинские процедуры. Даже если это уколы красоты, поход к стоматологу или визит к парикмахеру. Велик шанс, что что-то вас не устроит по итогам. Лучше пойти в салон после 17 часов.

16 часов. Пора заняться спортом или фитнесом. А точнее - аэробными упражнениями: аэробикой, кардиотренировками. Американские ученые анализировали состояние легких почти пяти тысяч человек в разное время суток в течение пяти лет. И пришли к выводу: дыхалка у нас лучше всего работает с четырех до пяти вечера.

17 часов. Устали? Самое время съесть что-нибудь белковое. Колбасу, котлету, кусок рыбы или нежирного мяса. В это время все максимально уйдет в мышцы.

18 часов. Лучшее время для силовых нагрузок: с шести до восьми вечера. Сейчас сердце, мышцы и суставы работают на пике возможностей. И гибкость на максимуме.

19 часов. Ужинать лучше примерно в семь вечера. Исследователи университета имени Бригама Янга доказали: отказ от пищи (но не от жидкостей!) с семи вечера до шести утра максимально эффективен для потери веса.

20 часов. Кофеманы могут выпить последнюю чашечку любимого напитка. Кофеин полностью усваивается от трех до пяти часов. Так что если выпьете свой латте или капучино позже, не сможете нормально уснуть.

21 час. Все домашние процедуры с кожей (умывание, маски, нанесение кремов) лучше сделать до девяти вечера. После кожа будет менее восприимчива.

23 часа. В это время лучше всего отправляться спать. Только в темноте вырабатывается гормон мелатонин, без которого организм не может нормально отдыхать. А светает сейчас рано. Надо успеть как следует выспаться...

Что думают о предложенном режиме дня томичи

- А я на работу собрался идти в 7 часов утра! Когда же мне сексом с женой заниматься? Придется писать заявление, чтобы мой рабочий день начинался в 11 часов, потому что в 9 часов я очень-очень занят, - поделился с "КП - Томск" Виктор.

- Думаю, у каждого свои биоритмы. Последние 10 лет (я на пенсии, сейчас мне 60) делаю пробежки по пять километров в районе 9 - 11 часов утра, а в 15 - 16 часов тянет на диванчик. В 20 - 22 часа опять энергия прет. Всю жизнь давление у меня 160 на 90 - наследственное от папыгипертоника. Ничего - живем! - рассказал Александр Иванович.

Если не идти наперекор, заставляя себя работать, когда силы на исходе, а сотрудничать с биоритмами, можно значительно улучшить и нервную систему, и общее самочувствие, и даже внешний вид.