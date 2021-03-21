Обеспечивая жизнь: в Томской области свой профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ

В томском ЖКХ трудятся тысячи людей, которые обеспечивают работу всех систем жизнеобеспечения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 21 марта, предлагаем томичам забыть об упреках, которые мы порой адресуем представителям ЖКХ. Потому что жилищно-коммунальный комплекс – это сложная, многоступенчатая система, и от ее бесперебойной работы напрямую зависят комфорт и безопасность всех жителей региона.

В сфере ЖКХ в Томской области сейчас трудится почти 13 тыс. человек, круглосуточно обеспечивающих работу ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья. Словом, всех систем жизнеобеспечения.

В последнее время ведется модернизация жилищно-коммунального комплекса, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Например, по региональной программе «Чистая вода» за пять лет доступ к очищенной питьевой воде получили больше 100 тыс. наших земляков в сельской местности. В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в 2020 году началась реконструкция станции обезжелезивания воды, а также строительство насосной станции и хлораторной.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается работа по модернизации водозабора в городе Асино. Там же впервые в истории Томской области реализуется концессионный проект по переводу системы теплоснабжения на газ стоимостью свыше 900 млн рублей. Вместо устаревших угольных котельных будет построено 17 газовых: девять в 2021 году и восемь в 2022-м.

Кстати, в подготовку региона к нынешнему отопительному сезону было вложено 1 млрд 278 млн рублей. Аварийность на коммунальных объектах снизилась с 2018 года с 204 до 118 случаев.

Добавим, что за пять лет на территории области капитально отремонтировано свыше 1,7 тыс. многоквартирных домов, в которых проживает более чем 145 тыс. человек. И в каждом из перечисленных направлений отрасли заняты специалисты самых разных профессий, которых объединяет одна профессиональная дата.

Накануне работников и ветеранов жилищно-коммунального комплекса поздравили с праздником губернатор Томской области Сергей Жвачкин, а также и. о. мэра Томска Михаил Ратнер. Представителям отрасли они пожелали крепкого здоровья, дальнейших успехов в столь непростом и важном труде, достатка и благополучия в семьях!