Куда сходить в Томске в выходные 20-21 марта

Все самые интересные места, куда пойти в эти выходные в Томске. Фото: Ксения Высотина

Как интересно провести этот Weekend? Все самые интересные места, куда пойти в эти выходные в Томске: с друзьями, с детьми, с девушкой или одному. «КП-Томск» подскажет, чем заняться томичам в выходные.

ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

В пятницу, 19 марта в 19.00 в Томской областной государственной филармонии для томичей прозвучат романсы и арии великого сказочника Римского - Корсакова. В программе представят композиции из опер «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кощей Бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Царская невеста» в исполнении солистов и пианистов филармонии.

Морской офицер, путешественник Николай Андреевич Римский-Корсаковв историю России вошел как композитор, дирижер, педагог, участник «Могучей кучки». Но странствия оставили след и в его музыке. Его перу принадлежат, пожалуй, самые красивые произведения на «восточные» мотивы. Он воспевал и сказочную красоту России, она и станет предметом воспевания на оперном вечере в Томске.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА ЗАЙЦЕВА

В пятницу, 19 марта, в 17 часов в Томском областном художественном музее развернется экспозиция работ кемеровского художника Александра Зайцева.

Художник является основателем такого течения в изобразительном искусстве, как «амальгаманизм», суть которого состоит в создании особой глубины изображения с помощью техники многослойного письма.

Особенность восприятия такой картины заключается в постепенном открытии зрителем новых слоев смысла. При этом цельный облик произведения, который формируется в сознании зрителя – «читателя» картины, зависит от множества факторов: ракурса, дистанции просмотра и т.д.

Выставка продлится до 20 апреля.

«ФЕДОРИНО ГОРЕ»: ОЖИВУТ ВСЕ ЛОЖКИ, СТАКАНЫ И ТАРЕЛКИ 20 марта в 10.00 и 12.00 в Камерном зале Томской филармонии состоится концерт проекта «Филармония детям». Музыканты ансамбля народных инструментов «Сибирские узоры» на свой лад представят всеми любимую сказку «Федорино горе» по сказке К.И. Чуковского.

В представлении оживут все ложки, стаканы, тарелки, тазы и скалки. В руках артистов они окажутся …музыкальными инструментами. Ведь сказка наполнена разными звуками. Блюдца звенят: «Дзынь-ля, ля! Дзынь-ля, ля!», самовар гудит «Бу-бу-бу», кастрюли ухают, ножи свистят: «ДерЖИ! ДерЖИ!». И представьте, как этот оркестр утвари и посуды заговорит, запоет голосами народных инструментов – домры, баяна, балалайки, трещоток, контрабас-балалайки! А Федора будет петь, уговаривать посуду и обещать не обижать ее впредь.

«4 ВЕКА ТОМСКОЙ ИСТОРИИ»

В субботу, 20 марта и в воскресенье, 21 марта в 16.00 Музей истории Томска приглашает на обзорную экскурсию по основной экспозиции музея «4 ВЕКА ТОМСКОЙ ИСТОРИИ» (6+).

Вы познакомитесь с историей основания Томской крепости в 1604 г., бытом и занятиями первых горожан, узнаете о жизни жителей города на рубеже XIX–XX веков, когда Томск был процветающим культурным, образовательным и торговым центром Сибири, увидите воссозданный интерьер гостиной комнаты дома среднего горожанина, почувствуете атмосферу улиц старого Томска, заглянете в окна домов прошлого столетия, посетите купеческую лавку…

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»

20 марта в театре «Скоморох» им. Виндермана маленьким томичам представят сказку «По щучьему веленью».

Любимая с детства сказка о волшебстве, хитрости и смекалке предстает в новом необычном прочтении. Песни, танцы, скоморошьи шутки, постоянное перевоплощение сказочника и общение со зрителями делает спектакль интересным как для малышей, так и для взрослых.

«МИКРОПОЛЬ»

21 марта в 18.00 в Томском театре драмы состоится комедийный спектакль «Микрополь» по пьесе Евгения Водолазкина.

В спектакле есть и античный колорит, и юмор, и любовные истории, и элементы политического детектива. Несмотря на то, что действие происходит в неведомом городе под названием Микрополь, в героях пьесы многие томичи могут узнать себя. «Микрополь» – это ироничный взгляд на нашу действительность, немного абсурдную, подчас противоречивую, но, тем не менее, позволяющую людям обрести счастье.

«СТАНИСЛАВСКИЙ. ЖАЖДА ЖИЗНИ»

20 марта, в субботу в 17.00 в зрелищном центре «Аэлита» состоится премьера документального фильма «Станиславский. Жажда жизни». Фильм об одном из известнейших театральных деятелей России - Константине Сергеевиче Станиславском.

История о гении театра ХХ века. Благодаря силе своего таланта он смог остаться настоящим художником и внутренне свободным человеком в рамках жесткой советской системы.

Герои фильма, современные режиссеры театра и кино, среди которых Кирилл Серебренников, Кэти Митчелл, Лев Додин и другие, показывают, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу в театре и кино. Каждый из режиссёров находит своё отражение в зеркале гения и частицу его духа. В поиске ответа на вопрос, нужен ли современному театру Станиславский, герои фильма обнаруживают, что из искусства уходит самое главное – живой человек.

Посмотреть умное кино можно будет в «Аэлите» 20, 21 и 28 марта в 17.00, а также 25 и 26 марта в 19.00