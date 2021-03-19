«Вопиющий случай»: что творится в томских дворах и переулках

"Проезды не чистят, ни одна машина не может проехать. Пешком не то, что пенсионерам, а молодым тяжело пройти",- жалуются томичи в соцсетях. Фото: Фото автора.

Зима в Томске всегда наступает внезапно. Да и весна для города, видимо, тоже неожиданность, к которой каждый год коммунальные службы оказываются не готовы. Мэрия изо дня в день отчитывается в уборке территорий от снега и наледи, «Санитарная милиция» выписывает предписания, а на деле…

Весна придет и все само растает. Фото: Ксения Высотина

Гололед, занесенные снегом тротуары – ко всем этим «природным» явлениям горожане давно привыкли и считают их чуть ли не нормой. Человек упал, поскользнувшись на льду, и сломал руку? Виноват сам пострадавший. Был невнимателен, рассеян, под ноги не смотрел… На голову свалилась снежная глыба с крыши? А ты не ходи, куда не положено…

Благодаря гололеду и снежной каше под ногами, ваше тело всегда будет в тонусе. Фото: Ксения Высотина

Буквально на днях и.о. мэра Томска Михаил Ратнер публично возмутился кучей снега, которая загромоздила тротуар на проспекте Ленина, возле многолюдной остановки. Что ж, пешеходную зону моментально привели в порядок.

– Вопиющий случай – в самом центре города, три дня на тротуаре с большим пешеходным потоком лежал сброшенный с крыши снег…Ситуация не должна повторяться в любой точке областного центра, будь то центр города или его окраина, – справедливо заметил Михаил Аркадьевич.

На детских площадках воздвигли горы, видимо, для забавы местных ребят, которые будут их штурмовать. Фото: Ксения Высотина

Однако стоит заглянуть чуть глубже во дворы и закоулки нашего города, и мы тут же увидим картину из серии «занесенные снегом». Ни градоначальника, ни его подчиненных это, похоже, не возмущает – на каждый сугроб начальственного внимания не хватит. Если кто и возмущается, так это сами горожане в соцсетях, где они пишут злые комментарии и выказывают свое недовольство уборкой проездов и дворов. Но, увы и ах, дальше групп жалобы не уходят.

За уборку снега с тротуаров и проезжей части отвечают коммунальные службы и управляющие компании. Именно они должны обеспечивать нам комфорт и безопасность. «Комсомолка» решила пройтись по томским дворам и посмотреть, что творится за пределами центральных улиц сегодня, когда март перевалил за половину.

Вокруг придомовых территорий кучи снега, при таянии вся вода пойдет в подвал. Фото: Ксения Высотина

Здесь пока лежит снег, но совсем скоро все поплывет. Фото: Ксения Высотина