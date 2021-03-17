«Без шума и пыли»: томичам о новых уловках опытных мошенников

Злоумышленники предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), якобы для получения положенных человеку социальных выплат.

Прошло немногим больше месяца с того момента, как мы рассказывали о липовых бонусах на бензин, которые предлагали мошенники журналистам «КП-Томск» и другим гражданам. На этом дело не закончилось: наше время весьма способствует ловле рыбы в мутной воде - и внедрению новых афер. Иначе отчего все чаще по самым разным электронным адресам приходят весточки то с угрозами раскрыть чьи-то «грязные извращения», то с требованием перевести кругленькую сумму в долларах на указанный счет? Или, к примеру, вы получили электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта «Госуслуги». В нем злоумышленники предложили вам ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), якобы для получения положенных социальных выплат. Не обольщайтесь: это тоже разводка! На то, что письмо мошенническое, прямо указывает адрес отправителя - info@kinofakty.ru (или info@mybusinessplan.ru, что одно и то же). После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователю предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег.

Злоумышленники предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), якобы для получения положенных человеку социальных выплат.

Ура! Не сработало!

- Я получила «письмо счастья» и почему-то сразу поверила в то, что мне, как малоимущей, государство решило помочь, - рассказала Вера Петровна, сухонькая крошечная старушка. - Ведь в 2020 году нам выплаты начислялись. И, наверное, по инерции я бы сделала так, как написано в «инструкции» обманщиков. Спасли обстоятельства: оформлением пособий и выплат через «Госуслуги» занимаются мои внуки. Они раскрыли обман и даже немножко поругали меня: мол, бабуля, не надо всем подряд доверять. А я, глупая, верю. Может быть, оттого, что такими вещами в мое время не шутили...

Увы, теперь, уважаемая Вера Петровна, возможно многое. В пандемию государство предоставило определенным категориям населения социальные выплаты, вот некоторые и подумали: а вдруг и нам что-то перепадет? А «шутники» пользуются беззастенчиво доверчивостью сограждан.

К сожалению, такая разводка похожа на реальность. Это не случай с талонами на бензин, когда было все же проще распознать аферу с предоставлением бонусов на автозаправках. Как ни крути, а портал «Госуслуги» топливо не продает, хотя и там у аферистов имелся простой расчет: из тысячи человек пара-тройка непременно поведется на обман. Собственно, на этой уверенности построен любой расчет мошенников. Но надо помнить и о другом: если государство планирует поддержать народ тем или иным способом, оно задолго до часа икс прорекламирует очередной свой жест заботы во всех СМИ. И люди сразу будут о нем осведомлены: не сами прочтут или услышат по «ящику», так вездесущее сарафанное радио в лице ближайшей соседки сообщит. Разве не так? Здесь же налицо факт злонамеренной лжи, иначе не скажешь.

Проверяй, не доверяя

А теперь - внимание. Как подчеркнул заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов, официальные рассылки от «Госуслуг» носят общий информационный характер, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты.

- Официальные рассылки от портала «Госуслуги» могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение, но никогда не призывают оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты. Мы рекомендуем пользователям проверять наличие уведомлений в личном кабинете и при каких-либо подозрениях обращаться в службу поддержки, - отметил чиновник.

По его словам, по результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий. При обнаружении признаков мошеннической или иной вредоносной деятельности компетентной (уполномоченной) организацией незамедлительно направляется запрос на блокировку соответствующему регистратору доменных имен и хостинг - провайдеру.

Казалось бы, множество раз сказано и написано о крутых мошеннических схемах, но нет: многие россияне, и не только пенсионного возраста, попадаются на эту удочку, переводя заработанные своим трудом денежки в неизвестно чьи бездонные карманы. Их, скорее всего, не вернуть - о раскрытии преступлений такого рода правоохранители пока не сообщали.

"Сарафанное радио" в виде ближайших соседок знает все и обо всем. И вы будете знать, что выплаты действительно не обман.

Только без паники

Что думают эксперты по поводу ранее нам неизвестного опыта мошеннических происков? Вот ответ одного из них.

- Схема фишинговых сайтов и рассылок на самом деле очень распространена: она не

затратна, и у нее большой охват потенциальных жертв, - пояснил представитель Сколково - РЭШ Егор Кривошея. - Можно ожидать роста их числа под видом портала «Госуслуг» на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека. Главные риски в такой ситуации - утечка сведений и потеря доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, СНИЛС, номер телефона, документы об имуществе, иногда о здоровье и родственниках.

Ну а паспортные данные и СНИЛС - это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных, предупредил эксперт.

Главные риски для людей в разводке аферистов - утечка сведений и потеря доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация.

Если все же кто-то попался на уловки мошенников, главное – сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал Егор Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в службу технической поддержки сайта «Госуслуги». Во-вторых, сменить пароль. В-третьих, реомендуется обратиться в полицию: возможно, силовики посоветуют написать заявление о мошенничестве.

Алиса ГАРАНИНА