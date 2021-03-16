2020 год для Северского промышленного колледжа прошел под знаком цифровизации

Новый этап развития СПК начался в 2018 году с первых попыток внедрения в учебу цифровых дистанционных технологий. Фото: из архива СПК.

Минувший год для Северского промышленного колледжа (СПК) стал прорывным в области развития информационных технологий. То, что было лишь перспективой, сегодня - реальность. В настоящее время в колледже формируется особая внутренняя цифровая среда.

Новый этап развития СПК начался в 2018 году с первых попыток внедрения в учебу цифровых дистанционных технологий. К этому подтолкнули современные реалии - цифровая трансформация общества.

- Создание электронных ресурсов обеспечивает открытость, доступность образования. Студенты не выпадают из учебы, могут свободно получать знания, оперативно обмениваться информацией. Система нацелена на сопровождение и поддержку образовательного процесса, - поясняет директор колледжа Глеб Бенсон. - Кроме того, ребята готовятся к полноценной жизни в цифровом обществе, в том числе к пониманию вопросов безопасности и ответственному поведению в виртуальной среде.

На первых порах была внедрена система дистанционного обучения Moodle, запущен пилотный проект «Математика», группа преподавателей прошла обучение. Но этого было недостаточно.

- Стартовать помог выигранный в 2019 году грант Минпросвещения РФ. На эти средства в 2020-м оперативно был создан Центр развития компетенций в области информационных технологий, открылись пять новейших лабораторий. Сегодня это современный ИТ-центр, который является цифровым ядром организации, - рассказывает Глеб Феликсович. - Комплекс обеспечивает не только обучение студентов по ИТ-направлениям, но и всю цифровую инфраструктуру колледжа - предметную базу, сопровождение дистанционных технологий, в том числе по внеучебной деятельности. На этой базе мы развили систему управления знаниями (LMS-среду), включающую программы общеобразовательных дисциплин, адаптивные, программы дополнительного образования и, конечно, все, что связано с ИТ-направлением.

В 2020 году новый импульс дали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Повсеместный переход на дистант заставил дать оценку всему, что было сделано, выявить и устранить недоработки. В результате к концу марта, например, количество преподавателей и студентов, зарегистрированных в системе Moodle, составило уже 100% против недавних 30%. К апрелю 80% преподавателей вели занятия в формате вебинаров, причем на собственной платформе СПК.

Сегодня в СПК создана и развивается внутренняя система «Электронный колледж». Фото: из архива СПК.

Постепенно дистанционными технологиями удалось охватить и обеспечить стабильную работу всех направлений образовательной деятельности - реализацию программ повышения квалификации и проведение демонстрационного экзамена для лиц 50+, сопровождение учебной и производственной практики, обеспечение защит в рамках государственной итоговой аттестации.

Сегодня в СПК создана и развивается внутренняя система «Электронный колледж», включающая Moodle и систему веб-конференций; единую систему аутентификации; собственный корпоративный мессенджер (пока работающий в тестовом режиме); удаленный помощник; единую корпоративную почтовую службу.

Примечательно, что в разработке программного продукта участвуют студенты-старшекурсники. Практика позволяет будущим специалистам закрепить теоретическую подготовку, познакомиться с системой отбора персонала и работой в ИТ-компании.

Ближайшие перспективы - это развитие облачных технологий, перевод всех процессов в веб-пространство. В 2021 году планируется внедрить элементы искусственного интеллекта не только в учебный процесс, но и в инфраструктуру организации. В частности, разрабатывается программный комплекс для системы организации питания. Подразумевается, что новшество позволит не только делать заказ, но и анализировать предпочтения потребителей, планировать ассортимент блюд, систематизировать закупку продуктов.

В 2021 году планируется внедрить элементы искусственного интеллекта не только в учебный процесс, но и в инфраструктуру организации. Фото: из архива СПК.

- С помощью этого сервиса можно будет обрабатывать информацию и принимать эффективные управленческие решения, - делится планами директор СПК. - Этот подход применим и в образовании. Важно понимать, что любой человек оставляет после себя цифровой след. Например, в процессе обучения студент пополняет облачную базу данных. Анализ информации поможет составить его «портрет», выявить сильные и слабые стороны, сформировать индивидуальную траекторию. Наша глобальная задача - создать цифровое информационное облако, охватывающее все процессы в колледже. Сейчас постепенно происходит цифровая трансформация нашей инфраструктуры, но важно, чтобы необходимость этих процессов осознали все наши студенты и сотрудники. Только тогда система будет эффективна, будет реально работать.