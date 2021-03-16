Траектория успеха томского Гуманитарного лицея

2 990 выпускников подготовил гуманитарный лицей Томска за 30 лет. За последние годы 19 учащихся сдали ЕГЭ на сто баллов. Фото: архив лицея.

Гуманитарный лицей - учреждение на образовательной карте нашего города абсолютно уникальное. Он славится не только приближенным к вузу подходом к обучению, но и многосторонним развитием каждой юной личности.

Его выпускники вырастают в востребованных специалистов, крупных успешных руководителей, кандидатов и докторов наук. Этот учебный год стал для лицея юбилейным - его двери распахнулись для ребят, увлеченных гуманитарными науками, уже в 30-й раз.

За три десятка лет Гуманитарный лицей Томска завоевал репутацию сильного учебного заведения со своими традициями и основами.

- Так исторически сложилось, что мы всегда работали в тандеме с преподавателями Томского госуниверситета. Это дает возможность детям еще в лицее понять, что такое вузовская система обучения, - рассказывает координатор воспитательной работы Гуманитарного лицея Ирина Михайлова.

Недаром лицей называют «младшим братом университета». Ученики и сегодня ходят не на обычные уроки, а на пары, им доступны научно-популярные лекции ТГУ, его оборудование и материально-техническая база для исследовательских проектов лицеистов.

Особенную атмосферу лицея создают теплые отношения между всеми участниками образовательного процесса. Фото: архив лицея.

- Поступление - не единственная цель траектории. Она также предполагает первые пробы в профессиональном самоопределении, - поясняет заместитель директора ТГЛ по содержанию Ксения Тырышкина. - После окончания учебного заведения ребята попадают в мир огромных возможностей, в котором легко потеряться. Мы создаем подобную избыточную среду внутри лицея, чтобы они научились делать выборы и расставлять приоритеты здесь.

Большое внимание уделяется и формированию личностных качеств ребенка, развитию soft-skills. Еще один современный тренд - метапредметность, когда изучение разных областей в итоге формирует единую картину мира. Углубить знания помогает система дополнительных образовательных услуг. Ребятам доступны уроки второго иностранного языка, курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, спецсеминары по проектно-исследовательской деятельности и другие занятия.

Такой комплексный подход к обучению и позволяет воспитать всесторонне развитую творческую мыслящую личность.

Сегодня в лицее реализуются сразу три больших инновационных проекта: «Модель тьюторского сопровождения в проектно-исследовательской деятельности», «Компетентный родитель - уникальный потенциал развития образовательного учреждения» и «Психодидактика математического образования: проектирование современных образовательных результатов».

- Сердце лицея - это наш коллектив. Все педагоги - яркие личности, они зажигают в детях искорку знаний. Они не только сами постоянно развиваются, но и учат этому ребят, - говорит директор Гуманитарного лицея Евгения Баталова.

- 30 лет - это для нас только начало, - уверена она. - Так совпало, что в этом году подходит к завершению наша действующая программа развития, и мы готовим новую. В ее основе - междисциплинарный подход и формирование навыков управления собственной деятельностью у каждого лицеиста при сотрудничестве с ТГУ и другими вузами Томска.

Особенную атмосферу лицея создают по-семейному теплые отношения между всеми участниками образовательного процесса. Не зря девиз этого первого за Уралом профильного учреждения - «Gens una sumus. Мы одна семья».