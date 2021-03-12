Мальчик из Томска, застрявший в железных воротах, пережил клиническую смерть

Застрявшего ребенка увидели очевидцы и поспешили на помощь. Фото: пресс-служба Томской областной поисково-спасательной службы.

Сегодня, 12 марта, на улице Елизаровых, 70, в Томске автоматическими железными воротами зажало семилетнего мальчика. Застрявшего ребенка увидели очевидцы и поспешили на помощь. Его удалось вытащить еще до приезда спасателей.

- Когда мы приехали на место происшествия, мальчик был без признаков жизни. Не было ни дыхания, ни пульса. Практически сразу приехала и реанимационная бригада. Было сделано все возможное, чтобы он задышал, - рассказал «КП-Томск» замначальника Томской поисково-спасательной службы Владлен Кузьменчук.

Мальчика с травмами и в тяжелом состоянии доставили в Больницу скорой медицинской помощи №2.

В департаменте здравоохранения уточнили, что сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За его жизнь продолжают бороться врачи.

- Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. После восстановления сердечного ритма, он был экстренно доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи, - сообщил главный врач станции скорой медпомощи Николай Родионов.

Ворота являются общим имуществом многоквартирного дома. Фото: пресс-служба Томской областной поисково-спасательной службы.

Как сообщили очевидцы, ребенок по дороге в школу решил покататься на воротах. Эта конструкция является общим имуществом многоквартирного дома, и за его содержанием обязана следить управляющая организация. Госжилнадзор и прокуратура уже начали проверку в отношении жилищно-строительного кооператива «Терем», управляющего домом, во дворе которого произошел инцидент.

На момент публикации нам не удалось получить комментарии от правоохранительных органов. "КП-Томск" продолжит следить за историей пострадавшего маленького томича.