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Общество

Поровну не получается: в Томской области на 10 женщин по-прежнему приходится девять мужчин

По статистике, количество замужних и женатых в России тоже не совпадает
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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В Международный женский день забудем о статистике и просто поздравим виновниц торжества!

В Международный женский день забудем о статистике и просто поздравим виновниц торжества!

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Российский праздник 8 Марта неизменно становится поводом для разнообразных опросов и исследований, не говоря уже о просто обывательских рассуждениях. Разумеется, главной темой становятся взаимоотношения полов.

Логично предположить: сколько зафиксировано браков, столько – поровну – должно быть и супругов. Оказывается, нет! Считающих себя женатыми мужчин в России на 51 тыс. меньше, чем замужних женщин. Откуда такая разница и как менялись со временем представления о состоянии в браке, рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

В 2020 году в Томской области меньше заключалось браков, но и число разводов сократилось.

В 2020 году в Томской области меньше заключалось браков, но и число разводов сократилось.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос, конечно, интересный...

Собственно, превышение замужних женщин над женатыми мужчинами наблюдается на всех переписях населения во всех странах мира. Россия – не исключение, говорят статистики. Самая большая разница в истории нашей страны была зафиксирована по результатам переписи 1970 года: состоящими в браке себя назвали 28,93 млн мужчин и 29,59 млн женщин, проживающих в РСФСР. Считающих себя замужними женщин оказалось на 659 тыс. больше.

В 1959-м на 23,92 млн женатых мужчин приходилось 24,17 млн замужних женщин, и разница составляла 249 тыс. Но это заметно меньше, чем в довоенный период. Так, по результатам переписи 1939 года на 21,30 млн женатых мужчин в РСФСР приходилось 21,87 млн замужних женщин (при разнице 571 тыс.), а в 1926-м разница составила около 460 тыс. (19,34 млн и 19,80 млн соответственно).

Любопытно, что даже первая перепись населения Российской империи 1897 года зафиксировала разницу в ответах о брачном состоянии: 24,65 млн женатых мужчин против 24,98 млн замужних женщин.

Подобная разница – один из интересных фактов, который связан не с государством или экономическим положением, а с человеческой психологией, считают эксперты. Женщины, состоящие в незарегистрированном браке или разошедшиеся, но не оформившие развод, на вопрос, состоят ли они в браке, зачастую отвечают «да», тогда как мужчины в таком положении в большинстве случаев ответят «нет».

В Росстате поясняют: в переписных листах долгое время в вопросе о состоянии в браке предлагалось либо ответить однозначно, либо выбрать один из вариантов ответов: «женат/замужем», «разведен/а», «никогда не состоял/а в браке», «вдовец/вдова». То есть фиксировались официально регистрируемые события.

И только в последние десятилетия появилась градация: «разошелся/разошлась», «состою в незарегистрированном супружеском союзе». Такая вариативность ответов стала следствием развития брачно-семейного поведения людей. Например, незарегистрированных союзов становится все больше, а иные супруги не спешат разводиться официально, даже если уже не живут вместе.

Превышение замужних женщин над женатыми мужчинами наблюдается на всех переписях населения.

Превышение замужних женщин над женатыми мужчинами наблюдается на всех переписях населения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Портрет в зеркале статистики

Какая разница между состоящими в браке мужчинами и женщинами сложилась за последнее десятилетие, покажет предстоящая в 2021 году Всероссийская перепись населения.

Пока же, накануне 8 Марта, предлагаем взглянуть на демографический портрет наших женщин, численность которых в Томской области на 1 января 2020 года (таковы последние точные статданные) составляла 572,7 тыс. Это более половины населения региона – 53,1%.

По информации Томскстата, доля самых юных томичек (0-15 лет) составила 17,6%; женщин трудоспособного возраста (16-55 лет) – 52,9%; дам от 56 лет и старше – 29,5%. Наконец, средний возраст представительниц прекрасного пола по области составил 40,8 года, горожанок – 40,3 года, жительниц села – 42,1. Кстати, в 2015-м «среднестатистической» томичке было 39,9 года.

Впрочем, каждая женщина, независимо от возраста, семейного положения и рода деятельности, – это всегда индивидуальность. И сегодня редакция «КП-Томск» присоединяется к поздравлениям, которые звучат в канун Международного женского дня!

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