Поровну не получается: в Томской области на 10 женщин по-прежнему приходится девять мужчин

В Международный женский день забудем о статистике и просто поздравим виновниц торжества! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Российский праздник 8 Марта неизменно становится поводом для разнообразных опросов и исследований, не говоря уже о просто обывательских рассуждениях. Разумеется, главной темой становятся взаимоотношения полов.

Логично предположить: сколько зафиксировано браков, столько – поровну – должно быть и супругов. Оказывается, нет! Считающих себя женатыми мужчин в России на 51 тыс. меньше, чем замужних женщин. Откуда такая разница и как менялись со временем представления о состоянии в браке, рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

В 2020 году в Томской области меньше заключалось браков, но и число разводов сократилось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос, конечно, интересный...

Собственно, превышение замужних женщин над женатыми мужчинами наблюдается на всех переписях населения во всех странах мира. Россия – не исключение, говорят статистики. Самая большая разница в истории нашей страны была зафиксирована по результатам переписи 1970 года: состоящими в браке себя назвали 28,93 млн мужчин и 29,59 млн женщин, проживающих в РСФСР. Считающих себя замужними женщин оказалось на 659 тыс. больше.

В 1959-м на 23,92 млн женатых мужчин приходилось 24,17 млн замужних женщин, и разница составляла 249 тыс. Но это заметно меньше, чем в довоенный период. Так, по результатам переписи 1939 года на 21,30 млн женатых мужчин в РСФСР приходилось 21,87 млн замужних женщин (при разнице 571 тыс.), а в 1926-м разница составила около 460 тыс. (19,34 млн и 19,80 млн соответственно).

Любопытно, что даже первая перепись населения Российской империи 1897 года зафиксировала разницу в ответах о брачном состоянии: 24,65 млн женатых мужчин против 24,98 млн замужних женщин.

Подобная разница – один из интересных фактов, который связан не с государством или экономическим положением, а с человеческой психологией, считают эксперты. Женщины, состоящие в незарегистрированном браке или разошедшиеся, но не оформившие развод, на вопрос, состоят ли они в браке, зачастую отвечают «да», тогда как мужчины в таком положении в большинстве случаев ответят «нет».

В Росстате поясняют: в переписных листах долгое время в вопросе о состоянии в браке предлагалось либо ответить однозначно, либо выбрать один из вариантов ответов: «женат/замужем», «разведен/а», «никогда не состоял/а в браке», «вдовец/вдова». То есть фиксировались официально регистрируемые события.

И только в последние десятилетия появилась градация: «разошелся/разошлась», «состою в незарегистрированном супружеском союзе». Такая вариативность ответов стала следствием развития брачно-семейного поведения людей. Например, незарегистрированных союзов становится все больше, а иные супруги не спешат разводиться официально, даже если уже не живут вместе.

Превышение замужних женщин над женатыми мужчинами наблюдается на всех переписях населения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Портрет в зеркале статистики

Какая разница между состоящими в браке мужчинами и женщинами сложилась за последнее десятилетие, покажет предстоящая в 2021 году Всероссийская перепись населения.

Пока же, накануне 8 Марта, предлагаем взглянуть на демографический портрет наших женщин, численность которых в Томской области на 1 января 2020 года (таковы последние точные статданные) составляла 572,7 тыс. Это более половины населения региона – 53,1%.

По информации Томскстата, доля самых юных томичек (0-15 лет) составила 17,6%; женщин трудоспособного возраста (16-55 лет) – 52,9%; дам от 56 лет и старше – 29,5%. Наконец, средний возраст представительниц прекрасного пола по области составил 40,8 года, горожанок – 40,3 года, жительниц села – 42,1. Кстати, в 2015-м «среднестатистической» томичке было 39,9 года.

Впрочем, каждая женщина, независимо от возраста, семейного положения и рода деятельности, – это всегда индивидуальность. И сегодня редакция «КП-Томск» присоединяется к поздравлениям, которые звучат в канун Международного женского дня!