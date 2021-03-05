Коронавирус в Томске, последние новости на 5 марта 2021 года: +39 заболевших и 98 выздоровевших

5 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 441 человек. За сутки был выявлен 39 случаев заражения COVID-19.

5 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 441 человек. За сутки был выявлен 39 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 98 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 588, число умерших – 321.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 44,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,86 (вчера он был равен 0,84).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,86 (вчера он был равен 0,84). Фото: Предоставлено рекламодателем

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,3.

Оперштаб информирует также о том, что с начала массовой вакцинации в Томской области привилось 27 627 человек, в том числе более 6 тысяч жителей Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Тегульдетского, Чаинского районов и Стрежевого.

- Вакцинация в регионе идет в плановом режиме. В Томскую область, как и в другие регионы, вакцина поступает регулярно, но пока небольшими партиями. По мере ее поступления в медучреждение медработники обзванивают людей и приглашают на прививку. Вакцинация будет проходить еще в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться: обязательно привьют всех, кто желает обезопасить себя от инфекции, - подчеркнула замначальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.

Очередную партию препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Томская область получит на следующей неделе. Со старта кампании в регион поступило 34 512 доз вакцины.

Очередную партию препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Томская область получит на следующей неделе. Со старта кампании в регион поступило 34 512 доз вакцины. О поступлении других видов вакцин облздрав также сообщит. На бесплатную вакцинацию записались 43 559 человек. Напомним, оставить заявку на вакцинацию можно через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг или по телефонам: короткому номеру 122 (набрав в тоновом режиме 8), по «горячей линии» облздрава 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления