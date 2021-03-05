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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 5 марта 2021 года: +39 заболевших и 98 выздоровевших

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 5 марта 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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5 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 441 человек. За сутки был выявлен 39 случаев заражения COVID-19.

5 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 441 человек. За сутки был выявлен 39 случаев заражения COVID-19.

5 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 441 человек. За сутки был выявлен 39 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 98 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 588, число умерших – 321.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 44,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,86 (вчера он был равен 0,84).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,86 (вчера он был равен 0,84).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,86 (вчера он был равен 0,84).

Фото: Предоставлено рекламодателем

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,3.

Оперштаб информирует также о том, что с начала массовой вакцинации в Томской области привилось 27 627 человек, в том числе более 6 тысяч жителей Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Тегульдетского, Чаинского районов и Стрежевого.

- Вакцинация в регионе идет в плановом режиме. В Томскую область, как и в другие регионы, вакцина поступает регулярно, но пока небольшими партиями. По мере ее поступления в медучреждение медработники обзванивают людей и приглашают на прививку. Вакцинация будет проходить еще в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться: обязательно привьют всех, кто желает обезопасить себя от инфекции, - подчеркнула замначальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.

Очередную партию препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Томская область получит на следующей неделе. Со старта кампании в регион поступило 34 512 доз вакцины.

Очередную партию препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Томская область получит на следующей неделе. Со старта кампании в регион поступило 34 512 доз вакцины.

Очередную партию препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Томская область получит на следующей неделе. Со старта кампании в регион поступило 34 512 доз вакцины. О поступлении других видов вакцин облздрав также сообщит. На бесплатную вакцинацию записались 43 559 человек. Напомним, оставить заявку на вакцинацию можно через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг или по телефонам: короткому номеру 122 (набрав в тоновом режиме 8), по «горячей линии» облздрава 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления

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