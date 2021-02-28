Очередной месяц – это всегда новые законы, нормативы и правила. Какие-то из них затронут значительную часть населения страны и Томской области, другие важны лишь для отдельных категорий. Некоторые новации марта мы анонсируем сегодня.Прием карты «Мир» расширятС 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 млн руб. за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир». С 1 июля порог выручки будет снижен до 20 млн руб.При реализации товаров (работ, услуг) населению организации и предприниматели должны по выбору покупателей принимать оплату как наличными, так и национальными банковскими картами. Если продавец откажется принимать к оплате карту «Мир», ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. для организаций и от 15 до 30 тыс. руб. для должностных лиц и ИП.Подчеркнем, что штрафы предусмотрены только за непринятие к оплате российских карт. Если же продавец не примет карту международной платежной системы (Visa, MasterCard), наказания не последует.Пособия на детей до трех летС 1 марта для оформления пособий на детей до трех лет российским семьям с низким доходом снова потребуется заявление. С 1 апреля 2020-го до 28 февраля 2021 года период выплаты пособия продлевался автоматически.Заявление необходимо будет подавать ежегодно (сначала в связи с рождением ребенка, потом при достижении им одного года, двух и трех лет), а в случае смены места жительства семьи написать повторно.В Минтруде РФ пояснили, что обратиться за назначением пособия граждане могут в органы соцзащиты или многофункциональный центр, а также удаленно через портал Госуслуги. Помимо заявления необходимо представить документы, подтверждающие доход семьи. Напомним, выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых меньше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.Гарантии для персональных данныхТакже с 1 марта вступают в силу новые правила обработки персональных данных, разрешенных их обладателем для распространения. Об этом говорится в Федеральном законе от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ.Получение согласия на распространение персональных данных граждан по умолчанию теперь не допускается, пояснили в Госдуме РФ. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, какая информация (Ф.И.О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.) может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.Молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных их владельцем для распространения.Иностранным агентам-нарушителямС 1 марта вводится уголовная ответственность для физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, но не подавших заявление об их включении в список таковых. Соответствующие изменения в статью 3301 УК РФ внесены законом от 30 декабря 2020 года.Правда, если человек первый раз не зарегистрировался иноагентом, то наказание может ограничиться штрафом до 300 тыс. руб. Но за повторное нарушение ему грозит наказание вплоть до тюремного заключения на пять лет. Важно: законом также предусмотрено уголовное наказание тем физическим лицам, являющимся иностранными агентами, которые собирают данные о национальной безопасности нашей страны.Реестр требований для бизнесаС марта начнет действовать (пока в пилотном режиме) реестр обязательных требований для бизнеса. Решение о его разработке было принято по итогам «регуляторной гильотины», в ходе которой часть старых норм просто перестала действовать.– Закон также устанавливает сроки вступления в силу положений нормативных правовых актов, если они содержат обязательные требования. В частности, 1 марта либо 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через три месяца после дня их официального опубликования, – поясняет «Российская газета». Таким образом, у предпринимателей появляется время для подготовки к новым требованиям.Добавим, что вносить сведения в реестр будут МЧС и Минстрой России, Роструд, Роспотребнадзор и Росаккредитация.Новые правила для многоэтажекС первого мартовского дня вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные постановлением главы Роспотребнадзора от 28 января 2021 года.В одном из разделов перечисляются требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений. Это будет особо важно для жителей многоквартирных домов (МКД). В частности, управляющая компания должна не реже одного раза в месяц проводить очистку, промывку и дезинфекцию мусоропровода.Также запрещается размещать над паркингами МКД помещения для работы с детьми и медорганизации. На придомовой территории нельзя мыть автомобили, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза. Разгрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в многоэтажках, не должна производиться со стороны входа в подъезды.Кроме того, требования установлены к качеству питьевой воды и воздуха, к обращению с отходами и пр. Новые санитарные правила будут действовать до 1 марта 2027 года.Защита новостроек от пожаровС 1 марта 2021 года на территории России вступают в силу требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий и сооружений. Прежде всего, станет обязательной установка пожарной сигнализации в строящихся домах вне зависимости от высотности и площади. Такую информацию распространила накануне пресс-служба МЧС РФ.При этом отдельно стоящие в сельских населенных пунктах продуктовые магазины, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты при площади здания не более 100 кв. метров можно оборудовать вместо систем пожарной сигнализации автономными дымовыми пожарными извещателями.«Реформа» техосмотра переноситсяНаконец, о том, чего не произойдет в наступающем месяце. Ранее сообщалось, что 1 марта в стране должен вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей. Так, предполагалось ввести электронные диагностические карты, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Однако недавно правительство решило отложить эту «реформу».– В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить, – заявил 25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин. – В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября 2021 года система заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию.