Соль, чеснок и котики: семь мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить томичам

Вокруг "короны" до сих пор плодится масса разнообразых слухов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 длится без малого год (она была объявлена 11 марта 2020-го), вокруг этого заболевания до сих пор плодится масса разнообразых слухов. За эти месяцы томичи – собственно, как и люди во всем мире – столкнулись с большим количеством дезинформации. На днях департамент здравоохранения Томской области в своем telegram-канале опубликовал часто задаваемые вопросы, связанные с коронавирусом, и ответы экспертов, с которыми мы решили познакомить читателей.

Можно ли защитить себя от COVID-19, употребляя спиртные напитки?

Употребление алкоголя не защищает от COVID-19 и может быть опасным. Частое или чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения проблем со здоровьем. Распитие алкоголя во время заболевания – это дополнительная нагрузка на сердце.

Поможет ли горячая ванна против новой коронавирусной инфекции?

Прием горячей ванны не спасет от заражения и заболевания COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах от 36,5 до 37 градусов независимо от температуры воды в ванне или душе. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги.

Лучший способ защититься от COVID-19 – частое мытье рук. Это позволит уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и избежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту или носу.

Может ли человек заразиться COVID-19 от домашнего животного?

Известно об инфицировании собак, кошек и некоторых других видов животных, но случаев заражения человека от них не выявлено.

Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения новым коронавирусом?

Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет.

По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде.

Защищает ли чеснок от заражения новым коронавирусом?

Чеснок – полезный для здоровья продукт, который обладает противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока, как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Новый коронавирус – это вирус, а значит, антибиотики не следует использовать для его профилактики и лечения.

Тем не менее, пациентам, госпитализированным с инфекцией 2019-nCoV, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

Это тот же вирус, который вызывает атипичную пневмонию (ТОРС)?

Нет. Вирус, вызывающий COVID-19, принадлежит к тому же семейству вирусов, что и возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС-КоВ), но это другой вирус. ТОРС-КоВ более опасен, но менее заразен по сравнению с возбудителем COVID-19. Кстати, с 2004 года вспышек ТОРС не зарегистрировано нигде в мире.