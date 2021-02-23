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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 23 февраля 2021 года: число заболевших перевалило за 30 000

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 23 февраля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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За сутки было выявлено 57 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 54 жителей региона.

За сутки было выявлено 57 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 54 жителей региона.

23 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 003 человека. За сутки было выявлено 57 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 54 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 897, число умерших – 303.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 35,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,97 (вчера он был равен 0,99).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 205,3.

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