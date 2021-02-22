Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 22 февраля 2021 года: уровень распространения инфекции нестабилен

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 22 февраля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий
22 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 946 человек. За сутки было выявлено 64 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 69 жителей региона.

22 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 946 человек. За сутки было выявлено 64 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 69 жителей региона.

22 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 946 человек. За сутки было выявлено 64 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 69 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 843, число умерших – 303.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 35,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99 (вчера он был равен 0,95).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99 (вчера он был равен 0,95).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99 (вчера он был равен 0,95).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,5.

ИнтересноеКоронавирус в Томске 2020: последние новости