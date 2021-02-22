Думайте сами, решайте сами: стоит ли томичам в ближайшее время брать льготную ипотеку

Сейчас россияне могут купить квартиру в кредит под 6,5% и ниже только в новостройке. Фото: с сайта tdsk.tomsk.ru

Дискуссия о перспективах ипотеки с господдержкой набирает обороты. Программа льготной ипотеки в России будет продлена и после июля, но с рядом ограничений, сообщил в пятницу, 19 февраля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании в Екатеринбурге. Правда, будет ли она продлена в нынешнем виде или изменена, пока не ясно.

– Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения. Базово мы считаем, что мы продлим ипотеку (льготную программу. – Ред.) и в 2024 году. Можете сказать всем своим застройщикам, что мы сейчас эту программу бросать не будем, – процитировало РИА Новости зампреда правительства.

Между тем днем ранее, 18 февраля, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека под 6,5% показала свою эффективность как антикризисная мера, однако ее следует вовремя свернуть.

Напомним, правительство России в рамках антикризисных мер в апреле 2020 года запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021-го.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия. 15 февраля президент России поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах.

При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке. «Мы считаем, что льготная ипотека как антикризисная мера была очень эффективной, но ее надо вовремя сворачивать», – подтвердила Э. Набиуллина.

По ее словам, на период постепенного выхода из этой антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов, прежде всего там, где жилья недостаточно, а сильного роста цен нет. «В значительном числе регионов рост цен уже перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», – сказала глава Центробанка.

Что касается постоянно действующих льготных программ, которые были и до пандемии, их следует сохранить, считает Эльвира Набиуллина: «На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных».

Сейчас россияне могут купить квартиру в кредит под 6,5% и ниже только в новостройке. Фото: с сайта tdsk.tomsk.ru

Один раз в одни руки

Возможно, на смену ипотеке под 6,5%, где круг заемщиков не ограничен, должны прийти новые госпрограммы, которые будут рассчитаны уже на отдельные категории. Так, на днях депутаты Госдумы РФ предложили сделать льготную ипотеку точечной, по типу материнского капитала или сертификата на жилье.

Кроме того, кредит по низкой ставке следует выдавать лишь единожды. По мнению парламентариев, это позволит купить квартиру россиянам, которые реально нуждаются в жилье, а не тем, кто занимается инвестициями в недвижимость.

Кстати, такой подход подтверждают опросы населения. Например, Райффайзенбанк в момент запуска ипотеки с господдержкой – 2020 провел исследование, чтобы выяснить, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой программы.

Выяснилось, что примерно для трети респондентов это в принципе первая возможность купить собственную квартиру. Еще две трети опрошенных с появлением льготной ставки задумались о расширении и обновлении жилья. То есть аудитория продукта расширилась, констатировали эксперты: льготная ипотека создала дополнительный спрос, привлекла внимание тех, кто не собирался переезжать или не мог себе этого позволить.

Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке правительство РФ продлило до 1 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2020 год по программе льготной ипотеки томичи получили всего около 1 700 кредитов. Фото: с сайта tdsk.tomsk.ru

Для справки. По информации АО «ДОМ.РФ», в целом по России в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% было выдано 371,5 тыс. кредитов на почти 1,1 трлн руб.

Как ранее сообщалось, за 2020 год жители Томской области взяли более 13 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 29 млрд руб. По данным Томского отделения Сибирского ГУ Банка России, объем ипотечного кредитования за 2020 год по сравнению с 2019-м увеличился в 1,6 раза. Количество предоставленных кредитов в регионе выросло на 43%. Отметим, что задолженность по ипотеке выросла на 20% по сравнению с 2019-м и на 1 января 2021 года составила более 61 млрд руб.

При этом по программе льготной ипотеки под 6,5% за 2020 год в регионе был выдан 1 701 кредит на сумму 4 млрд руб. Это составило 14% в общем объеме ипотечных кредитов.