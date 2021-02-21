Коронавирус в Томске, последние новости на 21 февраля 2021 года: уровень распространения продолжает снижаться

. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 774, число умерших – 303 (в том числе 4 за прошедшие сутки).

21 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 882 человека. За сутки было выявлено 68 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 84 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 774, число умерших – 303 (в том числе 4 за прошедшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 4 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек и другие, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 32,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95 (вчера он был равен 0,94).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95 (вчера он был равен 0,94).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,4.