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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 21 февраля 2021 года: уровень распространения продолжает снижаться

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 21 февраля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 774, число умерших – 303 (в том числе 4 за прошедшие сутки).

. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 774, число умерших – 303 (в том числе 4 за прошедшие сутки).

21 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 882 человека. За сутки было выявлено 68 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 84 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 774, число умерших – 303 (в том числе 4 за прошедшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 4 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек и другие, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 32,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95 (вчера он был равен 0,94).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95 (вчера он был равен 0,94).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95 (вчера он был равен 0,94).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,4.

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