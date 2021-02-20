Коронавирус в Томске, последние новости на 20 февраля 2021 года: 83 пациента победили болезнь

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 690, число умерших – 299.

20 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 814 человек. За сутки было выявлено 70 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 83 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 690, число умерших – 299.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94 (вчера он был равен 0,95).

Коэффициент распространения инфекции снизился на 0,01 значение и составляет 0,94 (вчера он был равен 0,95).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,2.