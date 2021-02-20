Призыв оставаться дома на всех языках стал гимном прошлого года. В зависимости от страны он может означать разное. Недавно «КП-Томск» рассказала о ситуации в Польше, о «райском» Бали, о похищенном Рождестве в Германии, шоколадной жизни в США и о попытках Турции спасти туризм. Сегодня мы решили не заглядывать так далеко, ведь наша страна такая необъятная и в разных ее уголках с пандемией борются по-своему. На этот раз мы заглянем на Кубань, в солнечный город Краснодар, и узнаем о карантинном опыте его жителей.По данным местных СМИ, всего с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 35,5 тысячи. На сегодняшний день, количество выздоровевших от опасной инфекции уже превышает число заболевших.Максим, Краснодар (Россия)– В Краснодар я переехал незадолго до начала введения жестких запретов. Сейчас действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Бары и рестораны работают до 24 часов. Но ограничения понемногу снимают. Одним из последних сняли запрет на работу кинотеатров, это произошло 31 декабря, – рассказывает недавний томич. – Это был один из самых странных действующих запретов, учитывая, что давно работают бани, сауны, бассейны, торговые и фитнес-центры.На сегодняшний день, на территории региона по-прежнему в действии масочный режим. Жители должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и даже на свежем воздухе.В Краснодаре действуют штрафы до 30 000 руб. Так же, как и по всей стране, периодически в общественном транспорте проводятся рейды с целью выявления нарушителей масочного режима. Режим самоизоляции сохраняется для жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также для граждан старше 65 лет.Цены растут как на дрожжахПандемия, засуха, военный переворот в какой-нибудь далекой африканской стране, массовая миграция птиц, протесты во Франции… По ощущениям, все происходящее в любой точке земного шара влияет на динамику роста цен в России, говорит Максим. А больше всего его удивили цены на лекарства и прочие медицинские товары.– В августе прошлого года появилась необходимость покупки обычного ртутного градусника. Обзвонив около десятка аптек поблизости от дома, слышал один и тот же ответ: «Градусников давно нет и неизвестно, когда они появятся», – вспоминает томич. – По воле случая мне позвонил друг и сказал, что он случайно увидел в аптеке градусник. По цене 500 рублей за штуку. Сказать, что я был в недоумении, – ничего не сказать.К сведению: по данным Краснодарстата, рост цен на продовольственные товары в 2020 году составил 3,9% (без учета плодоовощной продукции – 3,5%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 2,7%, как и стоимость услуг. Ртутные и электронные термометры подорожали на 4 и 6%.– Однажды мне понадобился фурацилин, который я купил по цене около 120 рублей. Но я отчетливо помню, что до пандемии он стоил какие-то копейки, примерно 20 рублей. Потом, вернувшись в ту же аптеку через три дня, с удивлением обнаружил, что это простенькое лекарство стоит уже около 200 рублей за те же 20 штук, – поделился молодой человек.«Коронация»В конце октября Максиму довелось лицом к лицу столкнуться с причиной всех этих ограничений: он заболел коронавирусом.– Расскажу, опираясь на свой опыт. Получив положительный тест на COVID-19 вечером в пятницу, в субботу позвонил в поликлинику, чтобы уточнить мои дальнейшие действия. Дозвонился не сразу, – вспоминает молодой человек. – Дозвонившись, услышал, что информация о моем положительном тесте в поликлинику не поступала и мне нужно ждать этого момента. Только после того, как она поступит по линии Роспотребнадзора, со мной свяжется врач (ориентировочно в понедельник), а до тех пор мне предложили следить за своим состоянием и при малейшем ухудшении звонить в больницу.Болезнь у Максима проходила в легкой форме, поэтому ему ничего не оставалось, только ждать.– В понедельник мне никто не позвонил, и поэтому во вторник я сделал это сам. В регистратуре сообщили, что в течение дня врач со мной свяжется. Он позвонил мне вечером того же дня. Поинтересовался самочувствием и симптомами, принимаемыми лекарствами. Получив от меня ответы, сказал, что ничего больше делать не нужно, лишь продолжать принимать витамины С и D, пить больше жидкости и отслеживать свое самочувствие, – вспоминает парень.Опираясь на истории своих знакомых, тоже столкнувшихся с новым вирусом, он пришел к выводу, что есть много минусов и недоработок с медицинской стороны:– Кому-то не звонят из поликлиники и не назначают лечение, кто-то часами не может дозвониться врачу или вызвать «скорую» – все это негативная сторона происходящего сейчас в медицине. Но есть и положительные моменты – сейчас на дом заболевшим людям доставляют бесплатные лекарства. Не знаю, как хорошо все это организовано, но это факт.Два лагеряОценивая ситуацию, Максим подытоживает:– Думаю, введенные ограничения в той или иной мере коснулись каждого человека у нас в стране, и я не исключение. Постоянные требования ходить в маске везде, где присутствуют больше одного человека, не могут радовать. Но это, пожалуй, единственное, что по-настоящему раздражает. С неработающими по ночам барами я точно готов мириться, это не то, что может вызвать отрицательный отклик в душе. Кинотеатры и театры работают, съездить на море или выехать за пределы региона можно без всяких проблем. В остальном же каких-то серьезных неудобств не испытываю и ощущаю себя примерно так же, как и в докоронавирусные времена.Говоря субъективно, в Краснодаре люди (как и по всей России, наверно) делятся на два лагеря: на скептиков и на тех, кто безусловно соблюдает все рекомендации по ковиду. Если поначалу в магазинах и транспорте все остро реагировали на отсутствие масок (я имею в виду, сотрудников магазинов и кондукторов), то сейчас градус «неадеквата» несколько спал, и никто не требует надевать маску. Вежливо могут попросить, но никто не настаивает. Да и в целом, видя нелогичность принимаемых решений краевых властей в отношении тех или иных коронавирусных запретов и ограничений, народ стал как-то спокойнее относиться ко всему происходящему.Баснословные штрафы в Польше«Райское» БалиПохищенное Рождество в ГерманииШоколадная жизнь СШАМиссия: спасти туризм в Турции