Коронавирус в Томске, последние новости на 19 февраля 2021 года: 1345 коек в больницах вернули для оказания плановой медпомощи

19 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 744 человека. За сутки было выявлено 64 случая заражения COVID-19.

19 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 744 человека. За сутки было выявлено 64 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 61 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 607, число умерших – 299 (+5 за прошедшие сутки).

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 5 человек. Четверо входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых заболевания сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, онкология, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

Коэффициент распространения инфекции вырос до 0,95 (вчера он был равен 0,93).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции вырос до 0,95 (вчера он был равен 0,93).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,8.

В связи со снижением числа заражений СОVID-19 губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, принял решение вернуть для оказания плановой медицинской помощи 1345 коек в больницах Томской области, ранее подготовленных для пациентов с COVID-19.

Таким образом, сегодня для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области развернуто 1 465 инфекционных коек, из них на сегодняшний день свободны 467.

- По поручению губернатора вернувшиеся для оказания плановой помощи больничные места остаются в резервном фонде. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, у нас накоплен запас лекарств, средств индивидуальной защиты, а главное – опыт развертывания стационаров в кратчайшие сроки, – прокомментировал решение главы региона начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Губернатор принял решение вернуть для оказания плановой медицинской помощи 1345 коек в больницах Томской области.

Напомним, плановую медицинскую помощь сегодня уже оказывают МСЧ «Строитель» и больница №2 Томска, работавшие ранее с СOVID-19. В больнице №3 в полном объеме возобновлена плановая и экстренная неотложная медицинская помощь ЛОР–отделения, а также физиотерапевтическое отделение для стационарных пациентов. В родильном доме №4 принимаются на госпитализацию пациентки по профилю «гинекология», в ближайшее время медучреждение полностью возобновит оказание помощи по основному профилю.

Добавим, сегодня в регионе помощь больным с COVID-19 и пневмонией продолжают оказывать в респираторных госпиталях Томска на базе МСЧ №2, областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи, больницы №3, госпиталя многопрофильного медицинского центра «Park Health» (микрорайон Северный парк в Томском районе) и Томской районной больницы.