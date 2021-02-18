Коронавирус в Томске, последние новости на 18 февраля 2021 года: за 3 месяца бесплатные лекарства получили 15 130 жителей

18 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 680 человек. За сутки был выявлен 61 случай заражения COVID-19.

18 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 680 человек. За сутки был выявлен 61 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 71 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 546, число умерших – 294.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции вырос до 0,93 (вчера он был равен 0,90).

Коэффициент распространения инфекции вырос до 0,93 (вчера он был равен 0,90).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,8.

Лечение COVID-19 проводится как в стационаре, так и в домашних условиях. За три месяца с начала выдачи бесплатных лекарств для тех, кто лечится на дому, медикаменты получили 15 130 жителей Томской области. Выдано более 65 тысяч упаковок лекарственных препаратов для 7 238 заболевших в Томске, 1 767 - в Северске и 6 125 человек в других районах области.

За три месяца с начала выдачи бесплатных лекарств для тех, кто лечится на дому, медикаменты получили 15 130 жителей Томской области.

Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, по назначению врача лекарства получают пациенты с пневмонией легкой степени тяжести или с подозрением на нее, а также те, у кого подтвержден диагноз COVID-19 и есть симптомы заболевания. Кроме того, бесплатные медикаменты полагаются тем, кто выписан на долечивание из стационара.

В 2020 году на приобретение бесплатных препаратов для лечения COVID-19 регион получил из федерального бюджета 63 млн рублей. В 2021 году Томской области на эти цели выделен транш в размере 11 млн рублей. Департамент здравоохранения Томской области формирует заявки на приобретение необходимых позиций препаратов.

Выдачу лекарств осуществляет областной аптечный склад. После осмотра пациента врачом назначенная схема лекарственных препаратов вносится в электронный реестр, по которому сотрудники склада собирают пакеты для передачи лекарств на дом волонтерами.