Коронавирус в Томске, последние новости на 17 февраля 2021 года: губернатор поручил обеспечить вакцинами жителей отдаленных территорий

17 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 619 человек. За сутки было выявлено 67 случаев заражения COVID-19.

17 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 619 человек. За сутки было выявлено 67 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 134 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 475, число умерших – 294.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции вырос до 0,90 (вчера он был равен 0,86).

Коэффициент распространения инфекции вырос до 0,90 (вчера он был равен 0,86).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 204,6.

Прививки на сегодняшний день медики называют наиболее действенной защитой от коронавируса. Со старта вакцинации их поставили 13 565 жителей региона старше 18 лет, из этого количества полностью закончили иммунизацию 4 572 человека.

Накануне в регион поступило 7 850 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Таким образом за весь период прививочной кампании Томская область получила 30 012 доз вакцины от COVID-19.

Со старта вакцинации прививки поставили 13 565 жителей региона старше 18 лет, из этого количества полностью закончили иммунизацию 4 572 человека.

- Число желающих защитить себя и своих близких от коронавируса растет. Поэтому мы увеличиваем темпы вакцинации. В прививочных пунктах Томска открыты дополнительные кабинеты для иммунизации, – прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.

На сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили 34 тыс. жителей региона. Все обращения вносятся в единый список и передаются в пункты вакцинации медорганизаций.

Сотрудники поликлиник обзванивают записавшихся и приглашают на процедуру в соответствии с очередностью и по мере поступления вакцины в регион.