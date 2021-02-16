Коронавирус Covid-19 16 февраля 2021 21:00

Коронавирус в Томске, последние новости на 16 февраля 2021 года: губернатор поручил обеспечить вакцинами жителей отдаленных территорий

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 16 февраля 2021 года