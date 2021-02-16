Коронавирус в Томске, последние новости на 16 февраля 2021 года: губернатор поручил обеспечить вакцинами жителей отдаленных территорий

16 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 552 человека. За сутки было выявлено 74 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 129 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 341, число умерших – 294 (из них 4 за сутки).- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 4 человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, - рассказали в оперштабе. -Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 28,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции, как вчера, равен 0,86.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,1.На аппаратном совещании в администрации региона губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению СOVID-19, поручил обеспечить вакцинами от новой коронавирусной инфекции жителей отдаленных территорий, которые будут временно отрезаны во время ледохода от «большой земли».- Кампания по вакцинации у нас набирает обороты, федеральные поставки вакцины едва успевают за спросом, и нам нужно сделать все, чтобы обеспечить вакциной жителей отдаленных территорий, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Облздраву, планируя работу, следует помнить, что весна не за горами, зимники не вечны, часть населенных пунктов у нас будет на время отрезана от «большой земли», поэтому вакцину туда нужно поставить загодя, чтобы людям не приходилось ждать.