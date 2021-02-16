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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 16 февраля 2021 года: губернатор поручил обеспечить вакцинами жителей отдаленных территорий

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 16 февраля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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