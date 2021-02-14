Коронавирус в Томске, последние новости на 14 февраля 2021 года: коэффициент распространения инфекции снижается

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 147 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 068.

14 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 411 человек. За сутки было выявлено 68 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 147 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 068, число умерших – 290.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 29,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,84.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 29,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,84.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,6.