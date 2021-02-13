Коронавирус в Томске, последние новости на 13 февраля 2021 года: за сутки скончалось 5 пациентов

За сутки был выявлен 71 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 153 жителей региона.

13 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 343 человека. За сутки был выявлен 71 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 153 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 921, число умерших – 290.

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, онкология, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 27,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции, как вчера, равен 0,89.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,8.