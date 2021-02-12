Коронавирус в Томске, последние новости на 12 февраля 2021 года: 137 пациентов выздоровело, заболело 78

За сутки было выявлено 78 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 137 жителей региона.

12 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 272 человека. За сутки было выявлено 78 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 137 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 768, число умерших – 285.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 47,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции, как вчера, равен 0,95.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 47,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции, как вчера, равен 0,95.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 205,3.