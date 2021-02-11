11 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 194 человека. За сутки было выявлено 73 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 142 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 631, число умерших – 285.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 47,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 205,7.Смертность от COVID-19 в Томской области в начале 2021 года снизилась по сравнению с декабрем, по предварительным данным, на 9%; общий показатель смертности в 2020 году, не только от коронавирусной инфекции, вырос на 18,5% к уровню 2019 года, сообщил замгубернатора по социальной политике Иван Деев.По его словам, все данные о смертности в регионе пока предварительные и будут уточняться Росстатом. Общая смертность в 2020 году составила 13,3% на 1 тысячу населения (прирост по сравнению с 2019 годом – 18,5%). При этом фиксировалось снижение смертности от внешних причин (ДТП и самоубийства), от ВИЧ-инфекции, от старости и от неточно обозначенных состояний.Доля умерших от COVID-19 в общем приросте смертности за 2020 год составила 284 случая, а тех, кто скончался от других заболеваний, но также болел и COVID, – 752 случая.-Если говорить о том, что происходит с начала 2021 года, то вместе со спадом заболеваемости от COVID-19, мы фиксируем и спад смертности от него. Думаю, что февраль будет еще более благоприятным, – сказал Деев, уточнив, что сегодня особенно тщательно ведется мониторинг пациентов 65+. - Федерация намерена выделить среди умерших и третью группу по COVID – это будут пациенты, которые выздоровели после коронавируса, были выписаны, но с течением времени скончались от других заболеваний, например сердечно-сосудистых. В целом общие показатели смертности в Томской области ниже прогнозных по РФ на 8,3 % и по СФО на 11,3 %.