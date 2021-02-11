Белый, металлический, долгожданный: 12 февраля наступает год Быка по лунному календарю

Поистине, недаром это могучее животное служит символом надежности и уверенности.

То, что китайский Новый год наступает позже, чем российский, знают практически все. Правда, это не мешает нашим соотечественникам 31 декабря дружно отмечать под елочкой приход символических зверей, знаменующих смену лет в лунном календаре.

Тем не менее, сами китайцы будут праздновать наступление года Быка 12 февраля. Это происходит с часу до трех ночи по китайскому времени, так что смело планируйте вечеринку на эту дату. Кстати, с 10 февраля (очень вовремя) губернатор снял в Томской области все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов. Соблюдайте эпидемиологические требования – и веселитесь на здоровье.

С надеждой и верой в лучшее

Итак, 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. В последний раз этот символ появлялся в гороскопе 60 лет назад, говорят знатоки.

Вообще, Новый год по восточному календарю, или Праздник Весны, – главное и самое продолжительное празднество в Поднебесной. Нынче торжества продлятся с 12 по 27 февраля, хотя в условиях пандемии власти Китая наверняка наложат вето на массовые гуляния.

Популярность к символам восточного гороскопа пришла в Россию в конце 1980-х годов, когда стали завозить много товаров из КНР. За 40 лет чужой праздник адаптировался к местным условиям, а 12 зодиакальных животных мирно ужились с русскими Дедом Морозом и Снегурочкой.

Наступающий – уже по-настоящему! – год Быка продлится до 30 января 2022 года. Если говорить о сакральных характеристиках этого символа, то быки известны своим усердием, надежностью, силой и решимостью. Желание двигаться вперед и большое терпение помогают Быку шаг за шагом добиваться своих целей. Они не зависят от мнения других людей или окружающей обстановки, действуя в соответствии со своими идеалами и возможностями.

Прежде чем решиться на что-то, они подготовят четкий план, описав детально каждый шаг, вложив сильную веру и физическую силу. Именно поэтому люди, родившиеся в год Быка, добиваются значительных успехов.

Цвет Быка-2021 олицетворяет собой чистоту помыслов, честность и справедливость, а стихия металла говорит о стойкости и надежности. Таким образом, год Белого Металлического Быка – удачное время для создания чего-то нового, укрепления и расширения уже существующего.

Между прочим, некоторые астрологи обещают, что грядущий год (ну, или уже наступивший, смотря по какому календарю считать) снизит общий уровень напряженности в мире. Согласитесь, даже если желаемое кто-то и выдает за действительное, в период разгула коронавируса такие надежды очень важны для человечества. Причем независимо от наших верований и убеждений.

Приобретая сувениры, попробуйте придать подарку традиционную китайскую нотку.

Символы повышенного спроса

Как показали предпраздничные ноябрь и декабрь, символический Бык оказался весьма популярен у россиян. Возможно, тут оказала влияние его календарная предшественница. По восточной легенде, Бык стал вторым животным из 12-ти, кто был приглашен на праздник Будды. Он явился следом за Крысой, которая опередила всех и потому открыла 12-летний гороскопический цикл.

Однако в российской традиции крысы и даже мыши все же больше связаны с негативными явлениями. Другое дело бык: в коллективном сознании это животное ассоциируется с силой, властью, могуществом, отмечают психологи. А учитывая нестабильность 2020 года, все эти качества оказались чрезвычайно востребованы, что в предпраздничные дни опосредованно сказалось на объемах продаж.

Как писали «Известия» со ссылкой на ритейлера Ozon, продукция с изображением быка оказалась в 6,5 раза популярнее, чем с крысой. Например, продажи мягких игрушек-бычков начали расти уже в ноябре; подскочил спрос и на шоколадные фигурки.

В качестве подарка для взрослых активно приобретались кружки с символикой года, а также целые чайные наборы с изображением семейства полорогих. Люди буквально сметали сувениры и статуэтки, полотенца и кухонные аксессуары, подарочные сладости, мыло ручной работы и даже носки, сообщили в Wildberries.

Сейчас подарочный ажиотаж, конечно, миновал, между тем праздник по лунному календарю еще даже не наступил. В торговых точках Томска и окрестностей дожидаются покупателей нераспроданные рогатые звери всех мастей, брутальные быки и добродушные коровы. Право, не жаль денег на товары с символом, который послужит дополнительным элементом психологической устойчивости.

В Томске есть скульптура быка, которую при желании можно счесть символом года.

Что ж, 12 февраля у нас есть все основания отпраздновать Новый год по-новому: пандемия (не сглазить бы) идет на спад, ограничения смягчаются, весна не за горами... С наступающим, томичи!