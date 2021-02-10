Коронавирус в Томске, последние новости на 10 февраля 2021 года: на базе роддома №4 закрыт респираторный госпиталь

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 489, число умерших – 285 (в том числе 8 за сутки).

10 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 121 человек. За сутки было выявлено 85 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 156 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 489, число умерших – 285 (в том числе 8 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции восьмерых человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 45,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

В Томской области общее число заболевших составило 29 121 человек. За сутки было выявлено 85 случаев заражения COVID-19.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,2.

Инфекция идет на спад, некоторые медицинские учреждения Томска возвращаются к работе в привычном режиме. Более 2 тыс. пациентов с COVID-19 и пневмонией пролечились в томском роддоме №4, в последние месяцы работавшем в режиме респираторного госпиталя; сейчас все оставшиеся пациенты переведены из роддома в другие больницы, "красная зона" в нем закрыта, сообщил телеграм-канал облздрава "Область здоровья".

Более 2 тыс. пациентов с COVID-19 и пневмонией пролечились в томском роддоме №4, работавшем в режиме респираторного госпиталя.

- За три месяца работы в формате респираторного госпиталя сотрудники приняли более 2000 пациентов с COVID-19 и пневмонией. На базе учреждения было развернуто 300 коек, а в работе с пациентами было задействовано более 300 сотрудников госпиталя, – сказано в сообщении.

Сейчас роддом №4 «моется по полной» и готовится полностью вернуться к работе по оказанию плановой медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.