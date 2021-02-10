Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка возглавили список российских регионов, жители которых могут купить на свои среднемесячные зарплаты больше всего бензина. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое опубликовало 8 февраля РИА Новости. В этом рейтинге Томская область по России на 18-м месте; очевидно, это означает вполне оптимальное соотношение средних заработков и стоимости топлива.Темпы роста невысокиЭксперты РИА Новости создали очередной рейтинг на основе ранжирования субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем горючего определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2019-го по ноябрь 2020-го на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2021 года.По официальным данным в 2020 году бензин в России подорожал, правда, темпы роста цен в большинстве регионов и по стране в целом были относительно невысокими. Так, стоимость автомобильного бензина марки АИ-92 с середины января 2020-го по середину января 2021-го выросла на 2,9% (что ниже уровня инфляции в прошлом году). Кстати, об этом «КП-Томск» писала в прошлом месяце.Как отмечено в исследовании РИА Новости, более чем в половине регионов цены на бензин за год изменились менее чем на 3%. Сравнительно небольшое подорожание обусловлено действием демпферного механизма, сглаживавшего ценовые колебания в периоды резких перепадов нефтяных котировок. Хотя существенные различия в уровне цен и их динамике в субъектах РФ сохранились, уточняют эксперты.В январе 2021 года разница между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в российских регионах составила около 33%.– Дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на автозаправочной станции, сколько от соотношения стоимости бензина к заработной плате в конкретном регионе, – поясняют специалисты.На одного жителя – 985 литровЧто касается жителей Томской области, на среднестатистическую зарплату каждый мог бы при желании купить примерно 985 литров бензина. Как сказано выше, в рейтинге РИА Новости наш регион на 18-м месте. Наместных АЗС цена топлива марки АИ-92 на середину прошлого месяца составляла 41,48 руб./литр; за год его стоимость выросла на 2,6%.Для сравнения, на территории ЯНАО водители могут на свою среднюю заработную плату приобрести за месяц 2 155 литров бензина по цене 43,58 руб. Дальше с отрывом идут Москва (1 044 литра в месяц) и Чукотский АО (1 707 литра).Из регионов Сибири на 11-е место в российском списке занял Красноярский край, где в месяц на среднюю водительскую «душу» пришлось 1 084 литра бензина АИ-52 по цене 42,54 руб. Затем следуют Тюменская и Иркутская области (соответственно 16-я и 20-я строчки). На последнем месте среди субъектов СФО (71-я строчка в рейтинге) оказался Алтайский край, жители которого могут купить лишь 626 литров бензина на среднемесячную зарплату. Хотя топливо марки А-52 за год там подешевело на 0,3% и в середине января стоило 40,91 руб./литр.Добавим, что в декабре 2020 года средняя потребительская цена на бензин в Томской области составила 43,25 руб. за литр. За бензин марки АИ-92 нужно было отдать 41,09 руб., АИ-95 – 43,73 руб., АИ-98 – 49,05 руб. за литр, за дизельное топливо – 50,72 руб. По данным Томскстата, в сравнении с декабрем 2019-го бензин в регионе подорожал в среднем на 1,72%, дизельное топливо поднялось в цене на 0,55%.Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2021 году тенденция роста цен на автомобильный бензин с темпами ниже инфляции сохранится. «При этом темп роста номинальной зарплаты в среднем по России, скорее всего, будет обгонять по темпам инфляцию, поэтому доступность топлива должна немного увеличиться, – говорится в исследовании. – Однако в разных регионах ситуация будет развиваться по-разному».