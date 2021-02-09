Коронавирус в Томске, последние новости на 9 февраля 2021 года: всеобщая вакцинация может завершиться в июле

На сегодняшний день прививка от коронавируса служит, по утверждению медиков, одной из самых надежных мер защиты людей.

9 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 036 человек. За сутки был выявлен 91 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 105 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 333, число умерших – 277.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 43,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,9.

9 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 036 человек. За сутки был выявлен 91 случай заражения COVID-19.

На сегодняшний день прививка от коронавируса служит, по утверждению медиков, одной из самых надежных мер защиты людей. В Томской области всеобщая вакцинация от коронавируса может завершиться в июле 2021 года, сообщил телеграм-канал "Область здоровья".

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в регионе 15 января. Всего в регион поступило 22 162 дозы препарата "Спутник-V". На 8 февраля, отметили в облздраве, прививки сделали уже 7 042 жителя региона, из них 1 778 человек привились двумя компонентами вакцины.

В оперштабе отмечают, что для формирования в Томской области коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 60% населения (по данным на 1 января 2021 года, в регионе проживают 1,07 млн человек).

- Принимая во внимание снятие верхних возрастных границ, в Томской области планируется привить 570 тысяч человек. С учетом заданных темпов мы предполагаем закончить вакцинацию в июле. Сейчас наращиваются поставки, в ближайшее время будет получено еще 18 тысяч доз вакцины, – уточнил «КП Томск» замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

Напомним, записаться на вакцинацию можно по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), или по телефону горячей линии облздрава 8 (3822) 516-616.