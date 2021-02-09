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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 9 февраля 2021 года: всеобщая вакцинация может завершиться в июле

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 9 февраля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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На сегодняшний день прививка от коронавируса служит, по утверждению медиков, одной из самых надежных мер защиты людей.

На сегодняшний день прививка от коронавируса служит, по утверждению медиков, одной из самых надежных мер защиты людей.

9 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 036 человек. За сутки был выявлен 91 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 105 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 333, число умерших – 277.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 43,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,9.

9 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 036 человек. За сутки был выявлен 91 случай заражения COVID-19.

9 февраля в Томской области общее число заболевших составило 29 036 человек. За сутки был выявлен 91 случай заражения COVID-19.

На сегодняшний день прививка от коронавируса служит, по утверждению медиков, одной из самых надежных мер защиты людей. В Томской области всеобщая вакцинация от коронавируса может завершиться в июле 2021 года, сообщил телеграм-канал "Область здоровья".

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в регионе 15 января. Всего в регион поступило 22 162 дозы препарата "Спутник-V". На 8 февраля, отметили в облздраве, прививки сделали уже 7 042 жителя региона, из них 1 778 человек привились двумя компонентами вакцины.

В оперштабе отмечают, что для формирования в Томской области коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 60% населения (по данным на 1 января 2021 года, в регионе проживают 1,07 млн человек).

- Принимая во внимание снятие верхних возрастных границ, в Томской области планируется привить 570 тысяч человек. С учетом заданных темпов мы предполагаем закончить вакцинацию в июле. Сейчас наращиваются поставки, в ближайшее время будет получено еще 18 тысяч доз вакцины, – уточнил «КП Томск» замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

Напомним, записаться на вакцинацию можно по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), или по телефону горячей линии облздрава 8 (3822) 516-616.

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