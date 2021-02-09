Призыв оставаться дома на всех языках стал гимном прошлого года. В зависимости от страны он может означать разное. Швеция, которая поначалу отстаивала \\"особый путь\\" в борьбе с ковидом, в конце концов пришла к идее предельно жесткого контроля за общественной жизнью. А жители Нидерландов, наоборот, стали больше времени проводить на природе.Мы поговорили с теми, кто учится и работает за границей, об их карантинном опыте и выяснили, какие мысли, чувства и мифы породила пандемия в разных странах. Недавно «КП-Томск» рассказала о ситуации в Польше, о «райском» Бали, о похищенном Рождестве в Германии и шоколадной жизни в США. Сегодня речь пойдет о Турции и ее баснословных штрафах.Турция оказалась одной из стран, относительно спокойно и эффективно переживших первую волну пандемии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган предпринял целый ряд мер по обузданию коронавирусной инфекции.В начале карантина в стране было запрещено выходить из дома гражданам младше 20 и старше 60 лет, а в общественных местах можно было появляться только в масках. Причем был введен запрет на их продажу, они раздавились людям через специальные организации. Для этого нужно было зарегистрироваться на специальном сайте, и тебе привозили пять масок в неделю.Каролина, город Афьонкарахисар (Турция)– Я живу в Турции с 2019 года. Из-за пандемии жесткие меры здесь начались не сегодня и не вчера, а уже достаточно давно. Крупные города закрыли на въезд и выезд, жителям запретили выходить на улицу по выходным, а по будням ограничили прогулки для людей младше 20 и старше 60 лет. Нельзя покидать дом без маски, власти выписывают штраф без предупреждения даже туристам в размере 900 лир (примерно 9 тыс. рублей), – рассказывает Каролина.По словам девушки, по сей день в стране запрещены общественные мероприятия: концерты, свадьбы, корпоративы – или же придется платить штраф за каждого гостя 3 000 лир (30 тыс. рублей)– С ноября прошлого года ввели комендантский час: по выходным запрещено гулять, но с 10 до 17 часов один человек из квартиры имеет право сходить в ближаи шии магазин. А в будни на улице можно находиться до 21 часа, – добавила томичка. – Также нельзя по выходным использовать личныи транспорт. Если есть срочная необходимость – командировка, посещение госпиталя, – то тебе это еще нужно доказать. Как правило, выписывается с работы справка, разрешающая перемещение по городу или поездку в другой город.Полиция останавливает машины и проверяет наличие масок, а также может попросить пересесть пассажира на заднее сидение, в шахматном порядке.Местные жители соблюдают все правила и очень осуждают нарушителей -туристов. Никто не желает платить баснословные штрафы.Каролина также рассказывает: «Без маски никого не имеют право обслуживать ни в одном общественном месте. В кафе или ресторане запрещено кушать, только можешь заказать еду на вынос. Но с такими правилами многие заведения просто закрылись».Собеседница подчеркивает, что в магазинах есть все, единственный минус – цены подросли. Например, если раньше килограмм картофеля на рынке стоил 1,75 лиры (примерно 11 рублей), то сейчас – четыре-пять лир. Отдых в отеле и аренда виллы тоже подорожали. Но государство этот вопрос жестко контролирует, выписывая штрафы владельцам магазинов и таким образом пытаясь сдерживать рост цен.Миссия: спасти туризмСтоит отметить, что число российских туристов в Турции в январе-октябре 2020-го упало на 71% по сравнению с показателями прошлого года. Сейчас власти пытаются спасти важную для экономики страны туристическую отрасль.Интересно, что в связи с этим коронавирусные ограничения не касаются туристов. В том числе нет для них и комендантского часа – при наличии паспорта и отельной брони.– Это мое личное впечатление, и в разных регионах Турции по-разному проходит контроль, но в туристических городах всю ответственность переложили на приезжих. Если заболеют туристы, то это их ответственность, это их выбор путешествовать во время пандемии, – считает наша собеседница.Это было лучшее время, это было худшее время…– Несмотря на все ограничения, наступило лучшее время: на улице никого, тихо и безлюдно. Я как резидент Турции наслаждалась природой и отсутствием туристов, – делится Каролина. – Единственное, чего я хочу, это чтобы как можно скорее сняли ограничения, такие как нахождение на улице или на природе в маске, и отменили комендантский час. Хотя на туристов он не распространяется, но местные ведь вынуждены после 17 часов закрывать свои магазины, и приезжим остается лишь скитаться одиноко по пустым улицам.Все свободное время Каролина путешествует на машине из города в город, подбирая подходящие по условиям апартаменты или отели. Весь прошлый ковидный год она провела на природе – в лесу, в горах, на море. По ее словам, есть даже «осознанно застрявшие» в этой стране туристы. В основном это молодые пары из России и Украины, которые решили переждать пандемию на теплом море.– Я соблюдаю местные порядки, поэтому ни меня, ни моего кошелька новая реальность не коснулась. Единственное, что я не смогла побывать на некоторых экскурсиях, посетить уникальные места, так как вход закрыт и охраняется полицией , – добавила девушка.