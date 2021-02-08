Коронавирус в Томске, последние новости на 8 февраля 2021 года: в регион поступило 15 тыс. доз вакцины против инфекции

Снижение роста числа зараженных коронавирусной инфекцией - общероссийская тенденция, в Томской области она прослеживается четко.

8 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 945 человек. За сутки было выявлено 83 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 87 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 228, число умерших – 277.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 43,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции не изменился и равен 0,95.

Коэффициент распространения инфекции не изменился и сегодня, как вчера, равен 0,95.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,4.

С 15 января в регионе начата массовая прививочная кампания. В облздраве сообщили, что в Томскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19. Так, более 15 тыс. доз поступившей вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник «V») начали распределять по прививочным пунктам Томской области. В медицинские учреждения Томска передано 8 800 доз, еще 6 320 доз – в другие муниципальные образования региона.

Для того, чтобы все желающие могли беспрепятственно привиться, в Томске открыты 33 пункта вакцинации. В области прививочные кабинеты есть во всех районных больницах, в них доставляют жителей из других населенных пунктов муниципалитета, желающих поставить прививку. Кроме того, 18 выездных бригад, сформированных из работников районных больниц, по графику выезжают в фельдшерско-акушерские пункты отдаленных населенных пунктов.

Более 15 тыс. доз поступившей к нам вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник «V») начали распределять по прививочным пунктам Томской области

К 8 февраля прививки поставили уже 7 042 человек, из них 1 778 человек привились уже двумя компонентами. За весь период вакцинации в регион доставлено 22 162 дозы, включая поступившие сегодня 15 120 доз.

Сделать прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ, а также противопоказаний.

Записаться на вакцинацию можно:

- на сайте covidtomsk.ru и портале госуслуг;

- по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616;

- через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Все заявки на вакцинацию обрабатываются, вносятся в единый список, а затем передаются в пункты вакцинации медицинских организаций. Сотрудники поликлиник обзванивают записавшихся и приглашают на прививки в соответствии с очередностью.