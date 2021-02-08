Ученье - свет: томские ученые отмечают свой профессиональный праздник

Томск – старейший в Сибири крупный научный, образовательный и инновационный центр. Фото: "КП" Архив

Особое место в мировой копилке научных разработок занимают работы отечественных ученых. Им и посвящен профессиональный праздник – День российской науки, который отмечается 8 февраля. Эта знаменательная дата была учреждена указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года.

Томск – старейший в Сибири крупный научный, образовательный и инновационный центр. Он начал свое формирование в конце XIX века с учреждением в 1878 году Императорского Сибирского университета – первого высшего учебного заведения за Уралом.

В разное время именно томские высшие учебные заведения подарили миру создателей советских вертолетов Михаила Миля и Николая Камова, конструктора Останкинской телебашни Николая Никитина, многих других известных конструкторов и ученых.

В наших вузах учились писатели-фантасты Александр Казанцев и Виктор Колупаев, связавший с Томском всю свою дальнейшую жизнь; автор «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков; учился и работал корреспондентом Виль Липатов; преподавал в ТГУ наш современник Владимир Костин. И этот список можно множить…

На сегодняшний день в областной столице располагаются шесть университетов, шесть научно-исследовательских институтов Сибирского отделения Российской академии наук, Национальный исследовательский медицинский центр и Особая экономическая зона технико-внедренческого типа.

Студенческая столица

Томская область всегда славилась пытливыми умами и неугомонными исследователями. Так, по последним данным статведомства, научными исследованиями и разработками в 2019 году в регионе занимались 63 организации, из них 23 – научно-исследовательские, 10 – вузы и 10 – промышленные предприятия.

В нашей области самая большая доля молодых исследователей в Сибири. В 2019-м среди исследователей доля ученых в возрасте до 39 лет составила 56,8% (по России – 44,2%). Для сравнения, в Новосибирской области доля молодых ученых составила 43,1%, в Кемеровской области – 42,0%. Средний возраст томских исследователей – самый низкий по Сибири – составляет 42 года.

По информации Томскстата, каждый четвертый исследователь, работающий в нашей области, имел ученую степень. В том числе, степенью доктора наук обладали 453 человек, или 10,3% (это 4-е место среди регионов СФО), кандидатов наук насчитывалось 1 269, или 28,9%.

Недавно исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, считают ли жители Томска обязательным высшее образование. Оказалось, что всего 31% респондентов-томичей не считают обязательным поступление в университет.

63% опрошенных ответили, что, безусловно, выступают за поступление в вуз: для них принципиально важно иметь высшее образование. Университет действительно дает значительный объем знаний, вводит в научный мир, позволяет проявить себя не только в учебном, но и в творческом плане.

– Высшее образование – это не просто «бумажка», это важный опыт, формирующий личность. Универ – это лучшее время! Все молодые, активные, веселые... Наверное, мы были бы другими людьми, если бы не поступили в вуз и не отучились, – примерно так рассуждают сторонники высшего образования.

Что ж, на сегодняшний день, Томская область с показателем 58% лидирует среди регионов РФ по охвату населения в возрасте 17-25 лет высшим образованием. Это следует из мониторинга НИУ «Высшая школа экономики», опубликованного 1 февраля. Эксперты выделили три крупных университетских центра – Санкт-Петербург, Томск и Москву, – которые являются лидерами по этому показателю.

Добавим, Томская область в последний период усилила свои позиции на рынке образовательных услуг, несмотря на то, что охват высшим образованием у нее рекордный среди российских регионов.

Томская область в последний период усилила свои позиции на рынке образовательных услуг.

Для мэтров, студентов и школьников

Сегодня, 8 февраля, в 12 часов в онлайн-формате начнется торжественное собрание представителей томского научно-образовательного комплекса, посвященное Дню российской науки, где будет дан старт Году науки и технологий в России.

На собрании состоится вручение государственных наград и награждение исследователей, ставших победителями региональных и общероссийских конкурсов 2020 года.

В этот же день в 16 часов Информационный центр по атомной энергии откроет для школьников, студентов и аспирантов новый конкурсный этап просветительского проекта «Карта Гейгера: мостовые истории». В 18 часов пройдет встреча с Советом молодых ученых Томской области. Его участники расскажут своим коллегам о мерах господдержки, ответят на вопросы и презентуют российскую платформу ScienceID.

А 9-11 февраля в рамках Дня науки для школьников и студентов будут организованы научно-популярные игры Science Quiz и Science Quest по темам «Новые материалы и химия», «Микроэлектроника», «Персонализированная медицина».